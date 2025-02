¡Frío a la vista! EEUU se prepara para el décimo y más gélido vórtice polar de este invierno

Los meteorólogos advierten que la ráfaga de aire ártico más fría de esta temporada está llegando para poner un punto de exclamación gélido en el invierno de Estados Unidos, caracterizado por repetidas invasiones de vórtices polares. Y permanecerá congelado allí toda la semana próxima.

Diferentes fuerzas climáticas en el Ártico se están combinando para empujar el aire frío que usualmente permanece cerca del Polo Norte no sólo hacia Estados Unidos, sino también hacia Europa, dijeron varios meteorólogos a The Associated Press.

Esta será la décima vez este invierno que el vórtice polar , que mantiene el aire más frío del Ártico encerrado en la cima del mundo, se estira como una banda elástica para enviar parte de ese gran frío hacia el sur, dijo Judah Cohen, director de pronóstico estacional de la empresa privada Atmospheric and Environmental Research. En un invierno normal, esto sucede quizás dos o tres veces.

Este invierno, con nevadas récord en Nueva Orleans y sequía e incendios forestales destructivos en el sur de California, no ha sido normal.

El último brote de frío previsto debería afectar primero las Montañas Rocosas del norte y las llanuras del norte el sábado y luego permanecer allí durante toda la próxima semana. El frío probablemente se concentrará al este de las Montañas Rocosas y solo quedarán exentos el extremo oeste de Estados Unidos y el centro y sur de Florida, dijeron los meteorólogos.

El martes, se espera que los 48 estados continentales tengan una temperatura mínima promedio de 16,6 grados Fahrenheit (menos 8,6 Celsius), y luego caiga a 14 grados (menos 10 Celsius) el miércoles, calculó el meteorólogo privado Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

En algún momento de la próxima semana, el 89% de los Estados Unidos continentales estarán por debajo del punto de congelación y el 27% de los 48 estados continentales estarán por debajo de cero (menos 18 grados Celsius), según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los meteorólogos esperan que los fuertes vientos hagan que el frío se sienta aún más frío. En todos los estados de EE. UU., excepto Hawái, California y Florida, se prevé que en algunas o todas partes haya una buena probabilidad de que la sensación térmica sea de 20 grados o menos en algún momento de la próxima semana, según predijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Kansas, Nebraska, Missouri y Iowa tendrán probablemente el frío más impresionante, con temperaturas hasta 35 grados (19 grados Celsius) por debajo de lo normal para esta época del año, dijo Zack Taylor, meteorólogo del Centro de Predicciones Meteorológicas del servicio meteorológico. Los modelos meteorológicos de la NOAA predicen el miércoles temperaturas mínimas por debajo de cero en Oklahoma, Colorado, Nebraska, Missouri, Illinois, Iowa, Kansas, Wyoming, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin y Michigan.

Algunas tormentas (con inundaciones, fuertes nevadas o incluso un nordeste) podrían azotar el prolongado brote de frío de la próxima semana, pero los detalles sobre ellas aún no son seguros, dijo Taylor.

“Todo, todas las estrellas se alinean, todas las direcciones del viento en la atmósfera están arrastrando el aire frío polar fuera del Ártico canadiense”, dijo Maue. “Estamos en pleno invierno. Todo indica que se avecina un frío invernal extremadamente intenso. Obviamente, este no es el primer episodio de vórtice polar del invierno, pero parece ser el más severo”.

Un vórtice polar alargado como éste se produce en zonas más bajas de la atmósfera y es diferente a cuando el vórtice polar sufre un calentamiento repentino, se debilita y todo el aire frío escapa hacia el sur y fuera de los polos, dijo Cohen. Durante los eventos de estiramiento, el vórtice polar permanece en su lugar y fuerte, pero también tira y se dobla. Los brotes de estiramiento suelen ser ligeramente más leves que los grandes eventos de escape polar y a menudo afectan a los Estados Unidos, no a Europa.

Los meteorólogos querrán estudiar por qué este estiramiento ocurre tan a menudo este año, pero podría ser simplemente un efecto aleatorio natural, dijo Laura Ciasto, meteoróloga del Centro de Predicción Climática de la NOAA que se especializa en el vórtice polar.

"Lo que estamos observando ahora es interesante, pero no sin precedentes", dijo Martin Stendel, científico del Centro Nacional de Investigación del Clima en Dinamarca.

Otro factor que contribuye al estiramiento del vórtice polar es una gran masa de alta presión en la atmósfera superior sobre Groenlandia. Se está moviendo hacia el oeste y empujará la corriente en chorro (el río de aire que mueve sistemas meteorológicos como las tormentas) hacia un patrón que hace que el aire polar se hunda y permanezca allí, dijo Cohen.

El cambio climático provocado por el hombre puede estar haciendo que la corriente en chorro sea más ondulada y tenga más probabilidades de quedarse estancada en ese patrón ondulado , uno de los factores involucrados, dijo Stendel.

No ha habido muchos inviernos como éste en el pasado que ayuden a los meteorólogos a pronosticar qué sucederá después y cuándo finalmente desaparecerá el frío, dijo Maue.

A pesar del invierno inusualmente frío que azotó a Estados Unidos, el mundo sigue en un patrón general de calentamiento. La temperatura media general de la Tierra marcó otro récord de calor mensual en enero. Fue el decimoctavo mes de los últimos 19 en que el mundo alcanzó o superó el límite de calentamiento acordado internacionalmente de 1,5 °C (2,7 °F) por encima de los niveles preindustriales.