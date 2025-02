Amnistía Internacional recoge experiencias de niñas violadas por bandas en Haití

“Las niñas han sido violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por parte de pandilleros durante ataques a barrios, para aterrorizar a la población cuando una zona está siendo invadida o para arrebatar el control de otras bandas”, así reza uno de los extractos del informe “Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto?: Agresiones de bandas criminales a la infancia en Haití”, realizado por Amnistía Internacional.

Mediante el informe, que consta de alrededor de 60 páginas, Amnistía Internacional documentó cómo las infancias están siendo sometidas a una serie de abusos contra los derechos humanos que incluyen el reclutamiento en bandas criminales, violaciones y otras formas de violencia sexual, secuestros, asesinatos y lesiones; además, recogió impresiones de varias de las adolescentes que resultaron abusadas por los miembros de las diferentes bandas.

Uno de los testimonios fue el de una joven de 18 años que describió cómo fue violada como parte de un ataque más amplio cuando la pandilla invadió su vecindario a principios de 2023, cuando tan solo tenía 16 años.

“Vinieron y dijeron que se estaban apoderando del área. Hicieron lo que hicieron y robaron todo. Básicamente se llevaron todo... Cuando venían, mi mamá corrió. Estaba tratando de conseguir algo de ropa y entraron a mi casa. Tres hombres me violaron...tenían armas, me golpearon y amenazaron con matarme. Eran armas grandes...tengo mucho miedo de volver a verlos. Pero no puedo permitirme el lujo de dejar el área”, exclamó la joven.

Amnistía Internacional reseña en el documento que aun cuando las pandillas afirmaron que perdonarían a la población, según dejaron constar mediante el anuncio de la denominada alianza “Viv Ansanm” en septiembre de 2023, esa promesa no fue cumplida.

A los pocos meses, en marzo de 2024, una joven de 16 años que vivía en el barrio de Carrefour-Feuilles regresó a la zona unos meses después de que su familia escapara de la violencia de las pandillas allí ya que estos le habían dicho a la gente que podían regresar a sus hogares “de manera segura”, por lo que fue a recoger los certificados de nacimiento y las tarjetas de identificación que abandonaron en el caos de la huida cuando fue una víctima.

“Primero, uno de los pandilleros me tomó la mano y me dijo oye, sígueme. Había otro tipo que vino detrás de mí y me cubrió la cara y me arrastró durante un largo período de tiempo, llevándome a algún lugar. Fue una caminata de al menos 30 minutos. Tenían armas en las manos. Otro tipo me preguntó ¿a dónde vas con una niña? y me metieron en una casa y ambos me violaron. Después de eso, uno de ellos dijo que también podrían matarme. El otro dijo que habían terminado conmigo y que debían dejarme ir”, indicó la joven.

La misma manifestó que aun adolorida y con la ropa rasgada, caminó de regreso al lugar de desplazamiento donde se había mudado su familia, luego de que alguien le diera algo para cubrirse.

"Tenía vergüenza y miedo de contárselo a mi madre... Luego no pude hablar durante tres meses... Se lo conté a mi madre en junio. Finalmente, hablé de nuevo y le expliqué a mi mamá lo que pasó. Ella me llevó a un médico. Descubrieron que estaba embarazada. No es mi elección; ahora tengo que cuidar a un bebe sin padre”, exclamó la joven que está próximo a cumplir 17 años.

El informe recoge múltiples testimonios de diferentes adolescentes violadas por los desaprensivos miembros de las distintas bandas armadas en Haití; precisamente, la pasada semana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció los "horrores inimaginables" a los que los grupos armados someten a los niños en ese país, donde la violencia sexual contra los menores ha aumentado en un 1,000 por ciento convirtiendo sus "cuerpos en campos de batalla".