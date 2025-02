Escritor Salman Rushdie narra el día que fue atacado en NY

Con una mezcla de humor y detalles gráficos, Salman Rushdie le contó con calma al jurado el martes sobre los frenéticos momentos de agosto de 2022 cuando un hombre enmascarado se abalanzó sobre él en un escenario en el oeste de Nueva York y lo cortó repetidamente con un cuchillo, dejándolo con heridas terribles .

“Me di cuenta de que me estaba muriendo. Ese era mi pensamiento predominante”, dijo el reconocido autor, y agregó que las personas que redujeron al agresor probablemente le salvaron la vida.

A solo un corto trayecto en auto desde donde ocurrió el ataque en la Institución Chautauqua, Rushdie subió al estrado durante el segundo día de testimonio en el juicio de Hadi Matar , de 27 años, quien se declaró inocente de intento de asesinato y agresión en el ataque, en el que también resultó herido otro hombre.

Fue la primera vez desde el apuñalamiento que el escritor de 77 años se encontró en la misma habitación que Matar, a quien Rushdie se negó siquiera a nombrar cuando recordó ese día en sus memorias de 2023, "Knife". El libro lo llamó "el A", como asesino, agresor o estúpido.

En sus memorias, Rushdie imaginó una conversación con su agresor, inventando un diálogo —un intento forzado de entendimiento— que podrían haber tenido si alguna vez los dos hubieran hablado.

Pero el martes apenas parecían reconocerse. Rushdie miró a su derecha en alguna ocasión, donde el acusado estaba sentado a unos 6 metros de distancia, pero no mostró señales de reconocerse. Matar, con abogados a ambos lados, rara vez levantó la cabeza mientras Rushdie hablaba.

El fiscal de distrito Jason Schmidt no le pidió a Rushdie que identificara a Matar. Rushdie testificó que sólo vio brevemente al hombre que corrió por el escenario y lo apuñaló repetidamente con un cuchillo de 25 centímetros.

En un testimonio eliminado del expediente a petición de la defensa, agregó: “Me impresionaron mucho sus ojos, que eran oscuros y parecían muy feroces”.

Rushdie dijo que al principio pensó que su atacante lo estaba golpeando con el puño. “Pero vi una gran cantidad de sangre derramándose sobre mi ropa”, dijo. “Me estaba golpeando repetidamente. Golpeándome y acuchillándome”.

El testimonio se produjo justo antes del 36º aniversario del día -el 14 de febrero de 1989- al que Rushdie se ha referido con tristeza como el peor día de San Valentín posible, cuando el líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatwa pidiendo su muerte debido a la supuesta blasfemia en su novela "Los versos satánicos".

Rushdie pasó años escondido, un cambio desgarrador para un hombre por lo demás simpático y sociable. Pero después de que Irán anunciara que no haría cumplir el decreto, viajó libremente durante el último cuarto de siglo y la seguridad se aligeró hasta el punto de que su charla en Chautauqua fue anunciada con meses de antelación.

Varios vehículos policiales estaban frente al palacio de justicia el martes por la mañana, y también había seguridad presente en el techo de la cárcel al otro lado de la calle.

Matar tiene doble nacionalidad libanesa y estadounidense, nació en Estados Unidos, hijo de inmigrantes de Yaroun, en el sur del Líbano dominado por Hezbolá, cerca de la frontera con Israel, según el alcalde de la aldea. En una entrevista en la cárcel con el New York Post, no se refirió directamente a “Los versos satánicos”, pero calificó a Rushdie como alguien “que atacó al Islam”.

El primer día del juicio, Mahar dijo tranquilamente “Palestina libre” mientras lo llevaban a la sala del tribunal. El martes dijo en un canto sordo: “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”.

Se espera que el juicio dure unas dos semanas.

En una acusación separada, las autoridades federales sostienen que Matar actuó impulsado por el respaldo que dio una organización terrorista a la fatwa en 2006. Se programará un juicio posterior por cargos federales de terrorismo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Buffalo.

Rushdie, vestido con un sencillo traje oscuro, habló en un tono tranquilo y apacible, incluso cuando relató cómo yacía en un “lago” de sangre. Mostró brevemente a los jurados su ojo derecho, ahora ciego, que normalmente está oculto detrás de una lente de anteojos oscura.

Nacido en la India, criado en Gran Bretaña y ahora ciudadano estadounidense, Rushdie es un autor ganador del premio Booker que ha sido famoso en todo el mundo desde que se publicó “Hijos de la medianoche” hace más de 40 años. Desde hace mucho tiempo es conocido por su elocuencia, franqueza e ingenio que pueden surgir en momentos inesperados.

Durante el interrogatorio directo, Rushdie habló de haberse sometido a una dolorosa operación para cerrar el párpado de su ojo ciego. Se volvió hacia los jurados y bromeó: "No lo recomiendo".

Durante el interrogatorio de la defensora pública Lynn Schaffer, quien cuestionó sus recuerdos del ataque, reconoció que era difícil decir con precisión cuántas veces fue apuñalado: "No estaba contando en ese momento. Estaba ocupado con otras cosas".

Rushdie pasó 17 días en un hospital de Pensilvania y más de tres semanas en un centro de rehabilitación de la ciudad de Nueva York, donde volvió a aprender habilidades básicas como sacar la pasta de dientes de un tubo. En su libro “Knife” detalla sus meses de recuperación.

“Creo que no estoy al 100%. Creo que me he recuperado bastante, pero probablemente esté entre el 75% y el 80%”, testificó Rushdie. “No tengo tanta energía como antes. No soy tan fuerte físicamente como antes”.

La esposa de Rushdie, Rachel Eliza Griffiths, se sentó en la segunda fila de la sala del tribunal. En 2022, tomó un vuelo privado de emergencia para estar a su lado después de que le dijeran que era poco probable que sobreviviera, y él le dedicó un capítulo de su libro.

Griffiths lloraba a ratos, se abanicaba y agarraba la mano de una amiga que estaba sentada a su lado. Cuando Rushdie salió de la sala después de su testimonio, le sonrió cálidamente y juntó las manos sobre el pecho.