Líderes de seguridad de USAID se encuentran licencia tras negar acceso al DOGE de Musk

El gobierno de Trump puso bajo licencia a dos altos jefes de seguridad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) después de que se negaron a entregar material clasificado en áreas restringidas a los equipos de inspección gubernamental de Elon Musk, dijeron un funcionario actual y un ex funcionario estadounidense a The Associated Press el domingo.

Los miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, conocido como DOGE, finalmente obtuvieron acceso el sábado a la información clasificada de la agencia de ayuda, que incluye informes de inteligencia, dijo el ex funcionario.

La tripulación de DOGE de Musk carecía de una autorización de seguridad lo suficientemente alta para acceder a esa información, por lo que los dos funcionarios de seguridad de USAID (John Vorhees y el adjunto Brian McGill) estaban legalmente obligados a denegar el acceso.

Los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores tenían conocimiento del incidente y hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a compartir la información.

El domingo, Musk respondió a una publicación sobre la noticia de X diciendo: “USAID es una organización criminal. Es hora de que muera”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esto ocurre un día después de que DOGE llevara a cabo una operación similar en el Departamento del Tesoro , obteniendo acceso a información confidencial, incluidos los sistemas de pago de clientes de la Seguridad Social y Medicare.