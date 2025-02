Empleados de Educación en EEUU en licencia por políticas de Trump sobre inclusión

Decenas de empleados del Departamento de Educación de Estados Unidos fueron puestos en licencia administrativa remunerada en respuesta a la orden del presidente Donald Trump que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal, según un sindicato que representa a cientos de trabajadores de la agencia.

No está claro cuántos burócratas quedaron de licencia ni por qué, dijo Sheria Smith, presidenta de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno Local 252. La mayoría de los empleados puestos en licencia no trabajan en iniciativas de inclusión y abarcan todas las ramas de la agencia, indicó, desde una oficina que envía miles de millones de dólares a las escuelas K-12 (de educación básica) hasta una oficina de investigación que hace cumplir las leyes de derechos civiles.

La reorganización ocurre mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, presiona para recortar programas y trabajadores federales en departamentos de todo el gobierno, incluida la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Al menos 55 trabajadores del Departamento de Educación recibieron un correo electrónico el viernes diciéndoles que quedarían bajo licencia remunerada con efecto inmediato según la orden ejecutiva de Trump. No se hacía por "ningún propósito disciplinario", según una copia del correo electrónico obtenida por The Associated Press.

Aquellos en licencia perdieron acceso a sus cuentas de correo electrónico gubernamentales y se les dijo que no fueran a la oficina. Incluyen a gente de varias áreas en todo el departamento, que emplea a más de 4.000 trabajadores en Washington y oficinas regionales en todo el país.

Un portavoz del departamento no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Un factor común entre las personas puestas bajo licencia es que la mayoría parece haber tomado un curso voluntario de capacitación en diversidad ofrecido por el departamento, señaló Smith. El programa Agente de Cambio en Diversidad ha sido promovido por la agencia durante años, incluso durante el primer mandato de Trump.

Smith dijo que cientos de empleados han tomado la capacitación, pero no estaba claro si todos ellos fueron puestos en licencia. Dijo que muchas personas tenían la impresión de que la capacitación era muy recomendada o requerida.

"Parece injusto alentar o requerir que las personas tomen una capacitación y luego, cuatro o cinco años después, ponerlas en licencia administrativa", comentó Smith.

Algunos empleados actuales que están en licencia dijeron que la acción podría interrumpir gran parte del trabajo central de la agencia, incluida la gestión de préstamos estudiantiles federales y el formulario FAFSA para la ayuda financiera estudiantil. Los trabajadores hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

La orden de Trump exigía que todo el personal de programas de inclusión en el gobierno federal fuera puesto en licencia remunerada y eventualmente despedido. Es parte de una represión más amplia contra los programas de diversidad que el presidente republicano dice que son racistas.

Trump hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, porque según él, ha sido infiltrado por "radicales, fanáticos y marxistas". Dijo que el poder de la agencia debería ser transferido a los estados y las escuelas.