Apresan al apodado “Dominicano” en Colombia por narcotráfico

Ante el Juez 14 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, solicitó medida de aseguramiento intramural para Luis Mariano Rojas Santana, conocido como ‘El Dominicano’, tras ser capturado el pasado domingo por la Policía Metropolitana de Valledupar por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Alba Cristina Peralta Mojica, que fue detenida junto a él, le dictaron medida no privativa de la libertad, aunque sigue vinculada a la investigación.

La detención de este hombre, se realizó durante un patrullaje de la policía en la carrera 44 con transversal 7 de Valledupar, cuando ‘El Dominicano’ se movilizaba en una camioneta en compañía de Alba Cristina Peralta Mojica.

Durante el registro, los uniformados encontraron dos armas de fuego: una pistola marca Glock 26 Gen 4, calibre 9 milímetros con 25 cartuchos sin percutir y una pistola Glock 19 Gen 4, calibre 9 milímetros con 10 cartuchos, también sin percutir.

El teniente coronel Wilson Álvarez Sánchez, Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que en el momento en que las autoridades le indicaron la señal de pare, el individuo no quiso detenerse. De igual forma detalló, que además de las armas, el detenido tenía en su posesión $ 5.930.000. Este dinero quedó a disposición de las autoridades competentes.

“Esta persona no tenía antecedentes hasta ahora. Al solicitarles los permisos de porte de armas de fuego, ambas personas manifestaron no contar con la documentación que acreditara la legalidad de las misas. Inmediatamente, se procedió a la incautación de las armas”, reportó la Policía Metropolitana.

Luis Alfredo Freyte, abogado defensor de Luis Mariano Rojas Santana, sostiene que la detención de su cliente podría ser un presunto 'falso positivo'. Además, su cliente asegura que no portaba armas el día de los hechos.

“Luis Mariano cuenta con un esquema de seguridad de dos personas desde hace dos años y medio. No tiene necesidad de portar arma ilegal porque dentro de los requisitos que la empresa de seguridad para ponerle esos dos hombres como guardaespaldas le exige que en los vehículos donde él se movilice no puede haber armas ilegales. Entonces este requisito no le permite llevar armas sin su documento”, recalcó el abogado.

Según el abogago, el día de la detención, ‘El Dominicano’ se encontraba en la 44 compartiendo con unos amigos. Alrededor de las 11 de la noche, decidieron marcharse. La Alba Cristina Peralta Mojica, se fue con él. Mientras se dirigían a la rotonda de la terminal de transporte de Valledupar, la policía los interceptó.

“Luis Mariano abre la puerta, se identifica. Además, la policía lo conoce y lo saluda por su nombre. Luis Mariano saca su celular y le muestra su cedula de extranjería y le dice: “Si quieren revisar el carro permítanme y lo ruedo porque estamos en la rotonda y se puede pangar u carro a cualquiera de los dos”. Luego, Luis Mariano cerró la puerta, cuadró el carro, pero cuando vuelve abrir la puerta lo bajan de manera brusca, lo esposan sin decirle de que se trataba y lo montaron en un carro de la policía”, cuenta Freyte.

Destaca, además: “Se lo llevan para la Metropolitana y después de 37 minutos, le dicen que bajen de la oficina donde lo tenían detenido para que se informara de que en el carro se encontraban unas armas. Considero que el policía cuando hace un procedimiento debe hacer fijación fotográfica de los elementos que encuentre e informarle a la persona si está detenida por el delito que fue. Nada de eso se dio con Luis Mariano. Se le violaron todos los derechos fundamentales y legales y luego le salen diciendo que en el carro había unas armas”, resaltó la defensa.

Luis Mariano Rojas Sanana, es un ciudadano dominicano de 38 años de edad, que reside en Valledupar desde hace cuatro años. Según su abogado, es un comerciante y empresario que presta servicios a través de eventos musicales, incluyendo logística e infraestructura para esta actividad.

El 21 de mayo del 2024, sobrevivió a un atentado criminal por parte de un sujeto desconocido cuando el hombre se encontraba en el interior del restaurante McDonald´s de Valledupar. Resultó herido en diferentes partes del cuerpo y fue hospitalizado en la clínica Laura Daniela.

“Luis Mariano es un gran ser humano. No tiene antecedentes penales, no tiene ni una sola anotación ni nacional e internacional. De igual manera la muchacha que fue detenida. A ella la dejan en libertad vinculada al proceso y a Luis Mariano la Fiscalía le solicita una medida intramural porque considera que se puede ir del país, no atender la sentencia en una eventual condena y que es un peligro para la comunidad”, puntualizó el letrado.

El jueves 23 de enero se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se decidirá si 'El Dominicano' será enviado a la cárcel, puesto bajo arresto domiciliario o dejado en libertad para que pueda defenderse y atender el proceso judicial.

“Como abogado ya fijé mi posición. Entregamos una documentación que se recogió y se citó para el día jueves a las 9:00 de la mañana en audiencia reservada la decisión del despacho 14 penal municipal con funciones de control de garantías”, puntualizó Freyte.