Peter Hegseth asume como jefe del Pentágono

Cuando el secretario de Defensa Pete Hegseth comience su primer día oficial el lunes por la mañana, enfrentará una serie de desafíos abrumadores que abordar, desde conflictos globales y seguridad fronteriza hasta tareas administrativas.

Al tope de la lista está abordar la prioridad del presidente Donald Trump de fortalecer la presencia militar de Estados Unidos a lo largo de la frontera sur y revisar si las fuerzas en activo deberían usarse para tareas de aplicación de la ley, algo que se hace raramente.

Docenas de otros asuntos competirán por su atención, incluyendo el desarrollo del enorme presupuesto del Pentágono, decisiones sobre la ayuda a Ucrania, apoyo al alto al fuego en Gaza, despliegues de tropas en Medio Oriente. Sin mencionar las directivas de Trump para eliminar los programas de diversidad del gobierno federal y el personal, así como las medidas para reducir el desperdicio y eliminar a cualquier partidario restante de la administración de Joe Biden.

En un mensaje al personal poco después de ser juramentado el sábado, Hegseth citó los desafíos que ve por delante. Algunos son los mismos que enfrentaron sus predecesores, como reorientar al ejército después de décadas de enfoque en Oriente Medio y disuadir mejor a China. El conflicto continuo en la región, incluyendo el ataque de octubre de 2023 de Hamás a Israel, ha hecho imposible ejecutar ese cambio.

Hegseth también informó a los miembros del servicio sobre otras prioridades, incluyendo fortalecer la base industrial de defensa y lograr que el Pentágono pase una auditoría, mientras asegura que Estados Unidos siga siendo “la fuerza más fuerte y letal del mundo”.

Realizó una parada no anunciada en el Pentágono el sábado después de la ceremonia de juramentación en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. No hubo cobertura mediática de su llegada. Más tarde, el Pentágono publicó una foto oficial diciendo que Hegseth estaba “listo para trabajar en nombre de los guerreros de Estados Unidos”.

El personal de apoyo ha estado reuniéndose con líderes militares, incluyendo al general CQ Brown Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto. Pero Hegseth experimentará lo que muchos describen como “beber de un hidrante” mientras trabaja para ponerse al día rápidamente sobre lo que están haciendo sus 2,1 millones de efectivos y 780.000 civiles. Entre ellos hay decenas de miles sirviendo en el extranjero, incluyendo en zonas de combate.

Luego están los problemas culturales contra los que Hegseth arremetió como personalidad mediática que no llegaron al mensaje de Hegseth al ejército. Muchos esperan que surjan en los próximos días.

Aquí están algunos de los problemas clave que Hegseth, quien fue confirmado en una votación de desempate el viernes por el vicepresidente JD Vance, enfrentará de inmediato:

Despliegues fronterizos

Al tratar de cumplir con la demanda de Trump de asegurar la frontera, Hegseth enfrentará una avalancha de información sobre qué tropas están disponibles, qué asistencia necesita la Patrulla Fronteriza y dónde, así como cómo alojar, alimentar y transportar a las tropas y al personal fronterizo y cómo asegurar que nada de esto afecte otros requisitos de seguridad nacional.

Una de sus primeras decisiones será si recomendar o no que las tropas en activo desplegadas en la frontera se involucren en tareas de aplicación de la ley, algo que líderes militares en años recientes han tratado de evitar.

Las fuerzas en activo tienen prohibido realizar tareas de aplicación de la ley en suelo estadounidense bajo la Ley Posse Comitatus. Trump ha firmado una orden ejecutiva que instruye a sus secretarios de defensa y seguridad nacional que informen en 90 días si creen que debería invocar la ley de 1807 llamada Ley contra la Insurrección, que permite usar militares para la aplicación de la ley civil en suelo estadounidense durante emergencias.

En despliegues anteriores, las tropas se han utilizado para transporte, inteligencia, logística, construcción de muros y otras tareas de apoyo, liberando a la Patrulla Fronteriza para interactuar con los migrantes y llevar a cabo las tareas de aplicación de la ley.

Militares transgénero

En su primera orden ejecutiva, Trump nuevamente eliminó las protecciones para los soldados transgénero que el presidente demócrata Joe Biden había restaurado después de que Trump prohibiera a esos miembros servir durante su primer mandato.

La prohibición enfrentó desafíos legales anteriormente, y los abogados que representaron a las fuerzas transgénero la última vez están preparándose para llevarlo a los tribunales nuevamente. Aunque Trump no ha anunciado una prohibición, su decisión de revocar las protecciones se ve como un primer paso hacia eso.

No está claro cuántos efectivos se verían afectados. El Departamento de Defensa no tiene una cifra exacta sobre el número de soldados transgénero que sirven porque no todas las personas transgénero están en la misma etapa de transición médica y no todas se identifican como tales en la documentación militar.

El Departamento ha remitido consultas sobre cuántos efectivos transgénero hay a los servicios; los servicios han dicho que no tienen manera de rastrear.

El presupuesto y Ucrania

Hegseth tendrá que familiarizarse con la complicada construcción del presupuesto del Pentágono, que actualmente es de unos 850.000 millones de dólares. Trump se postuló con la promesa de hacer que el ejército de Estados Unidos fuera más letal, algo que Hegseth ha repetido. Pero también han hablado extensamente sobre cortar el desperdicio.

Por lo tanto, la huella de Hegseth en el presupuesto será estudiada para determinar cómo se está haciendo eso.

Entretejido en esas discusiones estará la asistencia de seguridad a Ucrania. El Departamento de Estado ha ordenado una congelación de nuevos fondos para casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, y no hubo indicación de una exención para la asistencia militar para Ucrania como la hubo para Israel y Egipto.

El gobierno de Biden proporcionó a Kiev más de 66.000 millones de dólares en ayuda militar y armas durante la guerra con Rusia. Había dejado sin gastar unos 3.850 millones de dólares en fondos autorizados por el Congreso para enviar más armas a Ucrania de los arsenales existentes de Estados Unidos, una suma que no se ve afectada por la congelación de la ayuda exterior. Pero ahora depende de Hegseth y Trump decidir si gastarla o no, y Trump no ha dicho qué hará con la ayuda a Ucrania.

Eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión

Hegseth tratará de implementar la orden ejecutiva de Trump de deshacerse de los programas DEI, mientras los oficiales militares se preocupan por si serán despedidos por ser “woke”, como Hegseth ha prometido hacer.

Durante su audiencia en el Senado, Hegseth afirmó su compromiso de enfocarse en la letalidad y eliminar la conciencia social, argumentando que las políticas DEI “dividen” a las tropas y no priorizan la “meritocracia”. En una publicación del domingo en X, Hegseth subrayó que el departamento cumplirá de inmediato con la orden de Trump.

“Aquellos que no cumplan ya no trabajarán aquí”, escribió en papel membretado del secretario de Defensa, como se vio en una foto.

Funcionarios afirman que el Departamento de Defensa no tiene trabajadores a tiempo completo asignados a DEI, por lo que no esperan tener que despedir a personas, como han hecho otras agencias federales.

Pero los líderes superiores han estado revisando sus sitios web para eliminar páginas que mencionan la diversidad. A falta de una guía clara, el personal ha estado retirando sitios web de maneras a menudo inconsistentes. El Ejército, por ejemplo, eliminó temporalmente sus directrices sobre agresión sexual antes de restaurarlas.

Hegseth también ha criticado que se permita a las mujeres participar en combate, y ha dicho que los estándares han sido reducidos para ellas, lo cual no es cierto. Desde entonces, ha moderado su crítica tras recibir una presión considerable de los legisladores.

Recientemente le dijo a los senadores que no está consciente de que Trump quiera revertir la decisión de permitir que las mujeres sirvan en todos los roles de combate. En cambio, ha hablado de hacer una revisión de los estándares.

Atención reproductiva

Luego que la Corte Suprema en 2022 pusiera fin a las protecciones constitucionales para el aborto, el entonces secretario de Defensa Lloyd Austin presentó una política que permitiría a los miembros del servicio tomar licencia y ser reembolsados por los gastos de viaje para obtener atención reproductiva —incluyendo abortos y fertilización in vitro— si la base militar a la que estaban asignados se encontraba en un estado que había prohibido esa atención.

No está claro si Hegseth querrá revisar aún más esa política para eliminar las disposiciones de reembolso. Ha sido utilizada sólo escasamente, y el departamento no desglosa para qué fue el viaje debido a las leyes de privacidad médica.