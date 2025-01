Expertos temen que los indultos justifiquen la violencia política

Después de que el presidente Donald Trump indultara el lunes a unos 1,500 revoltosos del 6 de enero en el Capitolio, los activistas de extrema derecha aplaudieron la medida y dijeron que reforzaba su lealtad hacia él. Algunos también retomaron el discurso del propio presidente, clamando venganza.

“Nunca olvidaremos, nunca perdonaremos. No podréis deshaceros de nosotros”, publicó en Telegram una sección californiana de los ultraderechistas Proud Boys.

“Están advertidos. Esto no va a terminar bien para ustedes”, decía una publicación en X de un alborotador indultado dirigida a cualquiera que aún “intente continuar manteniendo a mis hermanos como rehenes”.

Enrique Tarrio, el exlíder nacional de los Proud Boys cuya condena de 22 años por cargos de conspiración sediciosa fue indultada por Trump, apareció en el podcast del teórico de la conspiración Alex Jones después de su liberación.

"Las personas que hicieron esto, tienen que sufrir las consecuencias”, dijo Tarrio. “Necesitamos encontrarlas y encarcelarlas por lo que hicieron”.

Los indultos y el discurso de venganza de algunos de los que han sido puestos en libertad esta semana preocupan profundamente a abogados, antiguos investigadores federales y expertos que siguen de cerca el extremismo. Les preocupa que la liberación indiscriminada de todos los acusados en los disturbios pueda envalentonar a los extremistas y hacer más común la violencia política, incluso en torno a cuestiones políticas polémicas como la seguridad fronteriza y las elecciones.

“Esta medida no solo reescribe la narrativa del 6 de enero”, dijo Heidi Beirich, cofundadora del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo. “Establece un precedente peligroso de que la violencia política es una herramienta legítima en la democracia estadounidense”.

Muchos de los cargos presentados en la extensa investigación no involucraron violencia, y muchos de los que recibieron clemencia parecen listos para seguir adelante con sus vidas. Pero para algunos, podría convertirse en un megáfono, observó Michael Premo, director del documental “Homegrown”, que siguió a tres activistas de derecha, incluido un Proud Boy que participó en el disturbio.

“Esto va a construir esa base de apoyo para cuando llegue el próximo ciclo electoral... hay potencial para que Trump mantenga el poder o para asegurar que su sucesor asuma el cargo”, dijo Premo.

promesa de campaña

La arrolladora orden de clemencia de Trump del lunes cumplió una promesa de campaña para los alborotadores a los que se refirió con frecuencia como “patriotas” y “prisioneros políticos”. Indultó o prometió desestimar los casos de casi todos los acusados en los disturbios del 6 de enero. Catorce acusados, incluidos varios condenados por conspiración sediciosa, tuvieron sus sentencias conmutadas.

La orden liberó de prisión a personas captadas en cámara atacando brutalmente a la policía, así como a líderes de grupos extremistas de derecha condenados por orquestar planes violentos para detener la transferencia pacífica de poder después de su derrota electoral en 2020.

También indultó a alborotadores que habían sido condenados por obstruir un procedimiento oficial y ya habían cumplido sus condenas. Entre ellos está Jacob Chansley, quien se hizo ampliamente reconocido por el sombrero de piel con cuernos que llevaba durante los disturbios. Chansley celebró la noticia de su indulto con una publicación en la plataforma social X, diciendo que compraría armas.

El exoficial de la Policía Metropolitana Michael Fanone, quien perdió la conciencia y sufrió un ataque cardíaco después de que un alborotador lo atacara con una pistola eléctrica, dijo que intentó y falló esta semana en obtener una orden de protección contra aquellos que lo agredieron y han sido liberados de prisión.

El problema es que no pudo determinar dónde viven ahora sus agresores, información que el Departamento de Justicia de Trump le habría proporcionado si la agencia aún lo considerara una víctima.

Debido a los indultos, él y su familia deben defenderse por sí mismos. “No tenemos recurso”, dijo, “más que comprar un arma”.

Barb McQuade, exfiscal federal en Michigan que ha críticado la retórica de Trump, dijo que le preocupa que los indultos incluso a delincuentes violentos envíen una señal de que “la violencia política es aceptable cuando se comete en servicio del líder”.

Muchos de los alborotadores indultados y otros que organizaron eventos alrededor del 6 de enero respondieron a la noticia con devoción a Trump.

“Volvería a asaltar el Capitolio por Donald Trump”, dijo el organizador de Stop the Steal, Ali Alexander, quien ayudó a organizar mítines antes del ataque pero no fue acusado de ningún delito, en una transmisión en vivo de Telegram el día después de que se anunciaron los indultos. “Formaría una milicia por Donald Trump. Me atrevo a decir que moriría por Donald Trump, obviamente”.

Tarrio llamó a Trump “el mejor presidente, en mi opinión, desde George Washington”.

quiere a Musk y a Trump

“Te quiero a ti, quiero a Elon Musk y quiero al presidente Donald Trump y estoy feliz de que todos nosotros vayamos a trabajar juntos para hacer a Estados Unidos grande de nuevo", dijo Tarrio durante su entrevista con Jones, un creyente de las teorías conspirativas que perdió una demanda por difamación por difundir mentiras sobre la masacre de la escuela Sandy Hook en 2012, en la que murieron 20 alumnos de primer grado y seis docentes.

Tarrio no estaba en Washington cuando integrantes de los Proud Boys se unieron a los disturbios, ya que había acatado la orden de un juez de abandonar la ciudad tras ser detenido por haber desfigurado una pancarta de Black Lives Matter en una manifestación anterior. Durante su sentencia, calificó el 6 de enero de “vergüenza nacional”, pidió disculpas a los agentes de policía y a los legisladores e insistió en que ya no se dedicaría a la política.

Stewart Rhodes, fundador de la milicia de extrema derecha Oath Keepers, declarado culpable de orquestar un complot de varias semanas que culminó con el ataque de sus seguidores al Capitolio, dijo el martes a los periodistas a las puertas de la cárcel del Distrito de Columbia que el 6 de enero debería recordarse como el "Día de los Patriotas".

“Solo soy culpable de oponerme a aquellos que están destruyendo el país”, dijo Rhodes, cuya condena de 18 años por cargos de conspiración sediciosa fue conmutada por Trump. “Nos levantamos por nuestro país porque sabíamos que la elección había sido robada. Biden no obtuvo 81 millones de votos”.

Los resultados de la elección de 2020 fueron afirmados por revisiones, recuentos y auditorías en los seis estados en disputa donde Trump disputó su pérdida. Eso incluyó Arizona y Georgia, que en ese momento tenían gobernadores y secretarios de estado republicanos. El propio secretario de Justicia de Trump dijo que no había evidencia de fraude generalizado, y una revisión de The Associated Press en los seis estados reveló que había muy pocos casos de fraude potencial para tener algún impacto en el resultado.

Rhodes visitó el miércoles el Capitolio para abogar por la liberación de otro acusado. El representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland que formó parte de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó los disturbios, puso en duda que él y otros acusados se hubieran redimido gracias a la reducción de sus condenas.

“Estas personas definitivamente no son inocentes, y no han sufrido ninguna injusticia procesal”, dijo. “Entonces, la pregunta es, ¿están arrepentidos? ¿Están redimidos o todavía representan una amenaza para los agentes de policía y para el gobierno en diferentes partes del país?”.

Rhodes sostuvo el miércoles que vino a Washington para protestar por los resultados de la elección en 2021, pero no “lideró nada” el 6 de enero y no tiene responsabilidad por el disturbio. No ingresó al edificio ese día y dijo que otros miembros de los Oath Keepers que sí lo hicieron tomaron una “decisión estúpida”, pero no eran criminales.

Larry Rosenthal, presidente del Center for Right-Wing Studies de la UC Berkeley, dijo que un marcador del fascismo a lo largo de la historia ha sido el matrimonio de milicias privadas con un partido político. En la Italia fascista, dijo, esos grupos trabajaron en nombre del partido en el poder para castigar a los enemigos políticos que no se alineaban.

Rosenthal dijo que, a la luz de los indultos de Trump, es probable que los grupos de milicias ya activos en la frontera sur de Estados Unidos busquen la aprobación del gobierno de Trump cuando comience su amplio plan de aplicación de la ley de inmigración.

La pregunta, dijo, es si el gobierno de Trump los incorporará.

Cuando se le preguntó el martes si había espacio para los Proud Boys y los Oath Keepers en su movimiento, Trump dijo: "Bueno, tenemos que ver. Se les ha concedido el indulto. Pensé que sus sentencias eran ridículas y excesivas".