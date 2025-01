Gobierno haitiano gastó $3,8 millones de dólares por visita de Petro

El gobierno haitiano invirtió más de 3,8 millones de dólares para duplicar la pista del aeropuerto de la ciudad costera de Jacmel, reparar sus calles, renovar su ayuntamiento y devolver la electricidad a una población que vive a oscuras desde hace al menos tres años.

La velocidad con la que se materializó el dinero y los equipos revisaron la ciudad dejó a muchos haitianos atónitos en un país, cuya infraestructura se está desmoronando y donde la violencia de pandillas ha desplazado a más de un millón de personas.

“El gobierno no tiene dinero para sacarnos del campamento ni para garantizar la seguridad del país, pero sí tiene 500 millones de gourdes para gastar en sí mismo durante unos días”, se pregunta Antoine Jean-Baptiste.

El electricista desempleado de 44 años vive en un refugio improvisado como miles de otros haitianos en la capital, Puerto Príncipe, después de que las pandillas arrasaran sus barrios.

Cuestionó cuánto gastó el gobierno para volar a Jacmel, ya que conducir hasta allí es demasiado peligroso porque las pandillas controlan las principales carreteras que entran y salen de Puerto Príncipe.

“No pueden pagar a los profesores. Los hospitales están cerrados. ¿Era necesario gastar todo ese dinero para un presidente que estaba de visita?”, preguntó Baptiste.

El miércoles por la noche, el presidente colombiano Gustavo Petro aterrizó en la pista ampliada y fue recibido con una alfombra roja, soldados armados y docenas de pequeñas banderas colombianas ondeando sobre las calles que recorrió para reunirse con funcionarios haitianos en un hotel de lujo.

Su visita duró aproximadamente cuatro horas.

Alfred Métellus, nuevo ministro de Economía y Finanzas de Haití, dijo que la pista ampliada ayudará a impulsar la economía de Jacmel al anunciar la inversión durante una conferencia de prensa el martes.

Dijo que la prisión de Jacmel también está siendo renovando y que los clientes están regresando a los hoteles en una zona que alguna vez prosperó entre los turistas.

“Hace una semana aproximadamente no había actividad”, dijo. “Vemos que existe la posibilidad de que Haití se recupere”.

Pero los que viven en Puerto Príncipe y otras ciudades y pueblos se preguntan cuándo les llegará el turno de ver una inversión y por qué los haitianos no son una prioridad.

“Los 500 millones de gourdes podrían haber sido útiles para brindar seguridad, reforzar el ejército y reclutar a más haitianos jóvenes y dedicados al servicio del país, no para una visita pésima de un presidente que tiene sus propios problemas”, dijo Mario Jean-Pierre, de 40 años, que vive en un refugio improvisado después de perder su casa a manos de las pandillas. “Nuestros niños no pueden ir a la escuela, no estamos trabajando, las familias no pueden comer y no estamos recibiendo las necesidades básicas para sobrevivir aquí”.

En Jacmel, algunos celebraron la inversión con cautela, especialmente el regreso de la electricidad.

Wood-jerry Gabriel, un periodista multimedia que vive en Jacmel, dijo que los residentes habían estado sin electricidad durante tres a cinco años y que no todos vieron restablecida su electricidad.

Dijo que también se pavimentaron carreteras, se pintó el ayuntamiento y se decoró y limpió un parque cercano.

“Fue sólo un espectáculo”, dijo. “No confío en que vaya a durar”.

Algunos también señalaron que no todos en Jacmel se beneficiaron de la inversión.

El ex diputado local Wilner Content dijo al periódico Le Nouvelliste que el personal de limpieza de la ciudad no ha recibido su salario durante meses.

“¿Qué clase de gobierno es éste?”, se pregunta Jean-Baptiste, que trabajaba en el centro de Puerto Príncipe hasta que su empresa cerró por la violencia. “Ni siquiera pueden cuidar de su propia gente, pero quieren quedar bien ante otros gobiernos”.

Jean-Pierre se hizo eco de esa ira.

Solía conducir un pequeño autobús colorido conocido como tap-tap, pero el dueño del mismo huyó a República Dominicana para escapar de la violencia de las pandillas y se quedó sin trabajo.

Jean-Pierre se preguntó cuándo cambiarían las cosas para él y otros haitianos que luchan por vivir en un país donde más de 5.600 personas fueron asesinadas el año pasado.

“No puedo esperar a que suceda algo real”, dijo.