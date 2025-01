El príncipe Harry celebra "victoria monumental" frente al diario británico 'The Sun'

El príncipe Harry y el parlamentario laborista Tom Watson celebraron este miércoles su "victoria monumental" contra el grupo mediático NGN de Rupert Murdoch, con el que llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que la empresa se disculpó por sus prácticas ilegales y les ofreció una indemnización.

A las puertas del tribunal, el abogado David Sherborne leyó un comunicado en nombre de sus dos clientes, en el que señaló que la admisión de culpabilidad por parte del periódico 'The Sun' supone un hito para las más de 1.500 personas que también se vieron afectadas por sus escuchas ilegales entre 1996 y 2011.

Todas esas víctimas, incluidos los actores Hugh Grant y Sienna Miller, llegaron previamente a acuerdos extrajudiciales al no poder hacer frente a las costas legales, pero nunca hasta ahora hubo un asunción de la responsabilidad por parte del tabloide sensacionalista.

"La verdad que ahora ha sido expuesta es que NGN contrató ilegalmente a más de 100 investigadores privados durante al menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto sucedió tanto en 'The Sun' como en (el extinto) 'News of the World', con el conocimiento de todos los editores y ejecutivos, hasta la misma cúpula de la empresa", dijo Sherborne.

El letrado apuntó que "lejos de ser reliquias del pasado, muchos de los que estuvieron detrás de estas prácticas ilegales siguen firmemente arraigados en puestos de responsabilidad en la actualidad, tanto en News UK como en otros medios de comunicación de todo el mundo".

Entre ellos se incluyen Rebekah Brooks, absuelta en un juicio en 2014 por el pirateo telefónico en 'News of the World' y que hoy es consejera delegada de News UK, división del grupo Murdoch, y su antiguo colega Will Lewis, actualmente consejero delegado de 'The Washington Post'.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y Watson pidieron en el comunicado leído en su nombre que "el estado de derecho haga su función", para lo que instaron a la Policía y al Parlamento británicos a investigar "no solo la actividad ilegal finalmente admitida, sino también el perjurio y los encubrimientos", por ejemplo ante las comisiones parlamentarias que en su día investigaron los hechos.

En una declaración a las puertas de la corte, Watson confirmó la intención de remitir toda la información recabada a Scotland Yard y preguntó al primer ministro, el también laborista Keir Starmer, si está dispuesto a permitir que el Reino Unido sea un país donde algunos directivos "están por encima de la ley".

El 'lord' agradeció asimismo su incansable lucha al duque de Sussex, cuya "valentía y coraje" han llevado a que "una parte de los medios de comunicación que se creía intocable haya tenido que rendir cuentas".

"Una vez dije que las grandes bestias de la jungla de los tabloides no tienen depredadores. Me equivoqué, tienen al príncipe Harry", afirmó.

"Estoy seguro de que hablo en nombre de las miles de víctimas cuando digo que le agradecemos su apoyo inquebrantable y su determinación, bajo una presión extraordinaria", agregó.