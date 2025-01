Qué ver en la investidura de Trump: CEOs de Big Tech, Carrie Underwood y presidentes extranjeros

Se esperaba que la ceremonia de investidura de Donald Trump como el 47mo presidente de Estados Unidos fuera una extravagante ruptura con la tradición, antes de que se trasladara al interior debido al frío.

Aún así, habrá artistas conocidos, multimillonarios influyentes como invitados y jefes de Estado extranjeros. A diferencia de su primera ceremonia hace ocho años, Trump será recibido de nuevo en el cargo por magnates empresariales y mandatarios globales, grupos que a menudo lo rechazaron en su primer mandato.

Aquí presentamos algunas cosas a tener en cuenta durante la investidura de Trump.

Los Trump dentro de la Rotonda del Capitolio, ¿pero quién más?

Una máquina quitanieves limpia el área mientras la nieve cubre el Capitolio antes de una sesión conjunta del Congreso para certificar los votos del Colegio Electoral en las elecciones presidenciales en Washington, el lunes 6 de enero de 2025. (Foto AP/José Luis Magana)Jose Luis Magana

Se prevé que estén Melania Trump, los cinco hijos y nietos del presidente electo. Don Jr., su hijo mayor, y Lara Trump, quien está casada con Eric Trump, han ganado más influencia durante el último año. Los padres de los dos yernos de Trump también recibieron puestos clave como asesores. Aunque Ivanka Trump y Jared Kushner han dado un paso atrás, se espera que asistan como lo hicieron en la noche de las elecciones.

Pero la Rotonda del Capitolio sólo puede albergar alrededor de 600 personas, según los organizadores. Habrá muy pocos lugares para los jueces de la Corte Suprema, líderes militares, expresidentes y sus cónyuges, nominados al gabinete y dignatarios visitantes, junto con los 535 miembros del Congreso que tradicionalmente obtienen lugares privilegiados, aunque algunos legisladores demócratas no acudirán a la ceremonia.

Elon Musk, propietario de Tesla y X, fue invitado al estrado junto con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el CEO de OpenAI, Sam Altman. ¿Quién logrará entrar en la Rotonda?

La superestrella del country y el Y.M.C.A.

La estrella de música country Carrie Underwood, quien ha ganado ocho premios Grammy, cantará "America the Beautiful" antes de que Trump rinda juramento por el cargo alrededor del mediodía ante el juez John Roberts, que actualmente preside la Corte Suprema. Underwood, quien pasó de ser concursante de "American Idol" en 2005 a la artista más condecorada en la historia de los premios CMT Music, fue una adquisición sorpresa para la ceremonia de investidura del presidente electo.

Otro anuncio inesperado vino de Village People, el grupo de disco estadounidense de finales de la década de 1970 detrás del éxito "Y.M.C.A." El grupo fue contratado para un acto de campaña de Trump en Washington el domingo y para uno de los bailes de festejo de investidura. La canción se tocó al final de los mítines de Trump y se convirtió en una tendencia viral en las redes sociales después de las elecciones con personas imitando los movimientos de baile característicos del presidente electo.

Otros artistas incluirán a dos de los favoritos musicales de Trump: el cantante de ópera Christopher Macchio, quien cantará "The Star-Spangled Banner", y el cantante de country Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico "God Bless the USA", también tocado en los actos de campaña de Trump.

El cantautor Gavin DeGraw, mejor conocido por su éxito "I Don't Want To Be", se presentará en uno de los tres bailes a los que asiste Trump. Los cantantes de country Jason Aldean, Parker McCollum y la banda de música country Rascal Flatts actuarán en los otros dos bailes.

El discurso de investidura

Trump es conocido por dar discursos de más de una hora donde hace grandes promesas, ataca a oponentes políticos y se burla de algunos líderes extranjeros.

Durante su discurso de 16 minutos en la ceremonia de investidura en 2017, Trump se apegó a su guion de campaña y describió una imagen sombría del país culpando a otros países por cerrar fábricas y reducir a la clase media. Dijo que pondría fin a la "carnicería estadounidense" y gobernaría con un enfoque de "Estados Unidos primero".

Esta vez, su principal promesa de campaña ha sido lanzar la operación de deportación más grande de la historia y sellar la frontera entre Estados Unidos y México. Ha hablado de iniciar una "edad de oro" y se ha comprometido a imponer aranceles a las importaciones, revelando más detalles en los últimos días sobre cómo planea cumplir esos objetivos.

El sábado dijo a NBC News que el tema de su discurso será "unidad y fuerza, y también la palabra 'justicia'".

"Porque tienes que tratar a las personas de manera justa", indicó Trump. "No puedes simplemente decir, 'Oh, todo va a ser maravilloso'. Ya sabes, pasamos por un infierno durante cuatro años con estas personas. Y entonces, ya sabes, algo tiene que hacerse al respecto. ... Eso no puede suceder, y no debería suceder".

Presencia de mandatarios extranjeros

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei llega para ofrecer un discurso en la propiedad de Donald Trump en Mar-a-Lago, el jueves 14 de noviembre de 2024, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)Alex Brandon

Trump puede estar rompiendo una tradición en el Día de la Investidura después de extender invitaciones a mandatarios mundiales. Ningún jefe de Estado ha hecho anteriormente una visita oficial a Estados Unidos para esta ceremonia.

El presidente chino Xi Jinping fue el primer dirigente extranjero cuya invitación a la ceremonia de investidura se hizo pública el pasado diciembre. Xi no asistirá pero enviará al vicepresidente Han Zheng como su representante especial.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la premier de Italia, Giorgia Meloni, aceptaron la oferta de Trump. Las oficinas del presidente ecuatoriano Daniel Noboa y del presidente paraguayo Santiago Peña también indicaron que fueron invitados y planeaban asistir.