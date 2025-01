Jabaliya: Una ciudad en Gaza habitada por 200,000 personas en la cual no queda rastro de vida

Por el enviado especial de RFI en la Franja de Gaza, Sami Boukhelifa.

La obra de las bombas israelíes es apocalíptica, como un terremoto y un ciclón combinados, para borrar a Jabaliya del mapa. Los edificios fueron aplastados, los caminos borrados. En el suelo, se ven amplios surcos de tierra batida más o menos profundos. Los pies se hunden en verdaderas trincheras, cavadas por el paso repetido de los tanques y excavadoras israelíes que aran la ciudad. Algunos edificios siguen en pie, medio carbonizados, sin ventanas, con fachadas parcialmente destruidas. En algunos balcones, la ropa todavía se está secando, abandonada por los habitantes en la prisa de su huida.

Un sitio dentro del sitio

Jabaliya está irreconocible. La ciudad era el hogar de unos 200.000 habitantes de Gaza antes de la guerra. Ya no queda rastro de vida: sólo unos pocos perros deambulan entre los escombros. El ejército del Estado hebreo está llevando a cabo su tercera ofensiva en esta zona del norte del enclave palestino, desde el inicio de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás en Israel que mató a casi 1.200 personas. Y desde principios de octubre de 2024, ha impuesto un verdadero sitio dentro del sitio que está sufriendo toda la Franja de Gaza, al ordenar a la población civil de Jabaliya y del campo de refugiados adyacente que evacuen hacia las ciudades situadas más al sur, e impedir la entrada de ayuda humanitaria.

El rugido de los drones que sobrevuelan la zona resuena continuamente. La ofensiva continúa con disparos esporádicos, a veces hay ráfagas y explosiones. Omer, comandante de una compañía de infantería, lucha allí desde hace tres meses con sus soldados, e insiste en la importancia de su misión: "Cuando entramos a principios de octubre, cada vez que entrábamos en un edificio, encontrábamos armas: cohetes RPG, morteros, minas antipersona o explosivos C4. Así que sí, era necesario destruirlo todo", afirma el joven comandante.

Señala un edificio, casi completamente destruido, y lo describe como un "escondite del arsenal militar de Hamás" en el corazón de la principal ciudad al norte del enclave. Ante la magnitud de la destrucción y el estado de desolación en el que se encuentra Jabaliya, Omer subraya que "todo lo que se está haciendo aquí es sólo para proteger a los israelíes y traer de vuelta a los rehenes". Promete que "luchará hasta el final [...] Todos los israelíes conocen a alguien detenido en Gaza, en los túneles: es un holocausto. Así que no nos detendremos hasta que traigamos a todos los rehenes a casa", concluye.

"Cuestiones morales"

Si bien la mayoría de los soldados israelíes están en esta línea, cada vez se escuchan más voces disidentes. Más de un año después del inicio de esta guerra y de la muerte de más de 46.000 gazatíes, los reservistas que sirvieron en Gaza ahora se niegan a volver. El pasado mes de octubre, unos 150 de ellos firmaron una carta abierta dirigida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que hacían pública su negativa a seguir luchando. Ya no quieren participar en una guerra "de pura venganza" y exigen un "alto el fuego para traer de vuelta a los rehenes".

Yuval Green es uno de los firmantes de esta carta. Abandonó Gaza a finales de enero de 2024. Este joven estudiante de medicina en Jerusalén se presenta como políticamente "de izquierdas". Y se esfuerza en señalar que, incluso antes de esta guerra, estaba pensando en "romper definitivamente" con el ejército. "Debido a la ocupación [de los territorios palestinos], ya pensaba que lo que estábamos haciendo [en el ejército] no era lo correcto", dice.

A pesar de ello, cuando fue llamado a filas como reservista de paracaidistas el 7 de octubre de 2023, no lo dudó ni un segundo. En 48 horas, se dirigió a las comunidades y kibutz atacados por Hamás, en el borde del enclave palestino. Pasó 50 días allí antes de entrar en Gaza. Con un lazo amarillo prendido en su camiseta como señal de apoyo a los rehenes, Yuval explica: "Los primeros días no tuve dudas. Hemos sido brutalmente atacados, y la respuesta que hay que dar es obvia: hay que proteger a Israel contra los terroristas. Pero a medida que pasa el tiempo, me vienen preguntas morales".

En pocos días, varios miles de palestinos murieron en los bombardeos israelíes, una señal, según él, "de que Israel está utilizando la fuerza de forma injustificada, poniendo también en peligro a los rehenes".

"El deseo de venganza"

Pero fue cuando entró en Gaza cuando alcanzó "el punto de ruptura". A principios de diciembre de 2023, fue enviado a una operación a Jan Yunis, en el sur del enclave. Sintió "que no debería estar allí". Pero en ese momento, no se atrevió a abandonar a "sus camaradas en el ejército", hasta el día en que su comandante les dio la orden de quemar las casas palestinas.

Estas casas, vaciadas de sus habitantes, Yuval y los demás soldados de su unidad las ocuparon para vivir y almacenar sus pertrechos militares. "No estábamos en medio de una pelea: todo el mundo estaba tranquilo, y muy tranquilamente nos dieron la orden de quemar esta casa", recuerda. Yuval se negó rotundamente y preguntó: "¿Por qué quemar esta casa, a la que tiene que volver una familia [palestina]?". Su comandante esgrimió justificaciones como la obligación de "no dejar ningún material militar, ni rastros de su forma de combatir". Razones insuficientes para Yuval.

"Le dije que yo mismo podía recuperar todo el equipo militar, que nuestras huellas se borraban fácilmente y que no participaría en eso". El soldado advirtió que si quemaban esta casa, se iría. "La quemaron, así como a algunas otras ese día. Al día siguiente, salí de Gaza", cuenta. El joven de 27 años señala que esta orden que recibió no es aislada. En total oposición al discurso de Omer, actualmente desplegado en Jabaliya, subraya que "Cuando Israel dice que destruye sólo por necesidad militar, es una mentira, una mentira terrible". Cita como prueba los testimonios de soldados "cada vez más numerosos y parecidos a los suyos", de casas incendiadas por simples órdenes, "aunque no estuvieran sobre un túnel, o no pertenecieran a un miembro de Hamás".

Según él, estas destrucciones están motivadas por "el deseo de venganza" o por "razones ideológicas, vinculadas a creencias religiosas extremistas". "Algunos creen que los palestinos ya no deberían vivir en Gaza, y que los israelíes deberían regresar. Practicar estas destrucciones, según ellos, hace avanzar esta causa", analiza el objetor de conciencia. Yuval Green no sabe si, a los ojos de la ley, constituyen crímenes de guerra. Pero está seguro de una cosa: "La guerra saca lo peor de las personas. Y es por eso que cada guerra va acompañada de crímenes de guerra. Así que lo peor es que esta guerra continúa, porque estos abusos inevitablemente continuarán".