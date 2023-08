Trump, de ser presidente, podría perdonarse desde la cárcel

Desde la cárcel, Donald Trump podría ganar las elecciones, convertirse en presidente, y hasta “autoperdonarse”. Trump, quien compareció el jueves ante un tribunal de Washington, ha integrado el proceso judicial en su campaña política con el cual asegura incrementar su popularidad entre los republicanos.

El ex presidente Donald Trump calificó este miércoles de “gran éxito” su última inculpación penal por haber tratado de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

El magnate ha decidido convertir las acusaciones en su contra en el eje de su campaña, sabiendo que puede contar con una base republicana que lo sigue apoyando masivamente.

El magnate, favorito para quedarse con la candidatura republicana para las elecciones de 2024, no parece preocupado de los cargos que se le acusa ni de los procesos judiciales.

“Lo más importante es entender que, independientemente de los cargos, de que se lleve a cabo un juicio e inclusive de que lo encuentren culpable, Donald Trump puede ser el candidato del Partido Republicano, puede ganar y puede ser presidente", aseguró a RFI Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida.

“Inclusive podría llegar a ser Presidente aún si es encontrado culpable”, destacó.

Aún con cargos y procesos judiciales en curso, la Constitución de los Estados Unidos permite a sus ciudadanos de aspirar a la presidencia del país, como está sucediendo actualmente con Trump, de acuerdo con Gamarra. Sólo el delito de insurrección podría inhabilitarlo.

“Nadie se ha cuestionado si a un presidente se le encuentra culpable de un acto criminal. Entonces, como es una situación sui géneris podría llegar a una situación en la que el ex presidente Trump se reelija a pesar de toda esa situación a la que se enfrenta. La situación es tan extraña que inclusive estando en la cárcel, sentenciado en la cárcel, podría ganar las elecciones y ser presidente. Él podría llegar a la presidencia y auto perdonarse”.

Trump, la fascinación del delincuente justo

Trump ya se enfrenta a un proceso penal por negligencia en la gestión de documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y por pagos de dinero a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.

Pero la nueva inculpación no parece tampoco dañar su amplia ventaja frente a otros candidatos republicanos. ¿Cuál es el secreto de Trump para tener una base tan fiel, dispuesta a seguirlo a pesar de todo?

“Hay una población que se siente desplazada, que piensa que sus valores y su cultura están siendo remplazadas por los nuevos inmigrantes de este nuevo Estados Unidos”, asegura Gamarra.

“Sobre todo un Estados Unidos urbano, que tiene los valores de la diversidad, del multiculturalismo y eso no lo entendemos a cabalidad, no lo entendemos a profundidad, y es eso lo que capturó Trump. No sé si él mismo lo cree, pero lo capturó Trump”.

A los tres cargos que pesan sobre Trump podría seguirle un cuarto, si se le inculpa por presionar a funcionarios para tratar de alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en el estado sureño de Georgia.