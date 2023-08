Obispo jubilado de 84 años se casa en una ceremonia civil

Un obispo jubilado de Albany, de 84 años, que ha sido acusado de abuso sexual y ha buscado sin éxito ser apartado del sacerdocio, dijo el martes que recientemente se casó con una mujer en una ceremonia civil.

El obispo emérito Howard Hubbard hizo el sorpresivo anuncio durante un momento tumultuoso para la diócesis de Albany. Se declaró en bancarrota este año después de una oleada de demandas de personas que dicen haber sufrido abusos sexuales cuando eran niños, a veces hace décadas.

El actual obispo de la diócesis del norte del estado de Nueva York dijo que no consideraba válido el matrimonio de Hubbard.

Hubbard, quien se jubiló en 2014, reconoció que encubrió las denuncias de abuso por parte de sacerdotes, en parte para evitar el escándalo. Ha negado rotundamente las acusaciones de que abusó de menores.

Hubbard dijo el otoño pasado que quería ser laicizado , o regresar al estado laico, porque ya no podía funcionar como sacerdote debido a una política de la iglesia estadounidense que prohíbe el ministerio a los sacerdotes acusados. También lo habría relevado de sus obligaciones de celibato.

Pero su solicitud al Vaticano fue rechazada en marzo y se le animó a esperar pacientemente mientras se resuelven las siete demandas civiles en su contra, dijo Hubbard en una declaración preparada.

“Podría tener 91 o 92 años antes de que concluyan estos asuntos legales”, dijo Hubbard. “Mientras tanto, me he enamorado de una mujer maravillosa que me ha ayudado y cuidado y que cree en mí”.

Hubbard dijo que se casaron en una ceremonia civil en julio.

El obispo de Albany, Edward Scharfenberger, dijo que las reglas contra el matrimonio aún se aplican a Hubbard, aunque no puede representarse a sí mismo como sacerdote.

“La Iglesia no reconoce su matrimonio como válido”, dijo Scharfenberger en una carta a la diócesis. “Sigue siendo un obispo jubilado de la Iglesia Católica Romana y, por lo tanto, no puede contraer matrimonio”.

Scharfenberger dijo que todavía estaba procesando las “noticias inesperadas”.

La diócesis de Albany, al igual que otras en todo el estado, está lidiando con demandas que datan de cuando Nueva York suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para dar a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual infantil la capacidad de presentar denuncias de hace décadas.

Un representante de Hubbard se negó a proporcionar más información. Hubbard pidió que los reporteros y otras personas respeten su privacidad.

“Mi vida en el escenario público ha llegado a su fin”, dijo.