Estampida en Yemen durante evento benéfico de Ramadán deja al menos 78 muertos

Una multitud aparentemente aterrorizada por los disparos y una explosión eléctrica desató una estampida en un evento para distribuir ayuda financiera durante el mes sagrado musulmán del Ramadán en la capital de Yemen el miércoles por la noche, matando al menos a 78 personas e hiriendo al menos a otras 77, según testigos y funcionarios rebeldes hutíes.

La tragedia fue la más mortífera de Yemen en años que no estuvo relacionada con la guerra de larga duración del país, y se produjo antes de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán a finales de esta semana.

Houthis armados dispararon al aire en un intento de controlar la multitud, golpeando aparentemente un cable eléctrico y haciéndolo explotar, según dos testigos, Abdel-Rahman Ahmed y Yahia Mohsen. Eso provocó pánico y la gente, incluidas muchas mujeres y niños, comenzaron a correr en estampida, dijeron.

El video publicado en las redes sociales mostró decenas de cuerpos, algunos inmóviles y otros gritando mientras la gente intentaba ayudar. Imágenes separadas de las secuelas publicadas por funcionarios hutíes mostraban manchas de sangre, zapatos y ropa de las víctimas esparcidas por el suelo. Los investigadores fueron vistos examinando el área.

La aglomeración tuvo lugar en la Ciudad Vieja en el centro de Sanaa, donde cientos de personas pobres se habían reunido para un evento de caridad organizado por comerciantes, según el Ministerio del Interior dirigido por los hutíes.

La gente se había reunido para recibir alrededor de $10 cada uno de una organización benéfica financiada por empresarios locales, dijeron testigos. Las personas adineradas y los empresarios suelen repartir dinero en efectivo y alimentos, especialmente a los pobres, durante el Ramadán.

El portavoz del Ministerio del Interior Brig. Abdel-Khaleq al-Aghri, culpó del aplastamiento a la “distribución aleatoria” de fondos sin coordinación con las autoridades locales.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes dijo que 78 personas murieron y al menos otras 77 resultaron heridas, incluidas 13 en estado crítico. Dijo que 62 fueron dados de alta de los hospitales después del tratamiento.

Los rebeldes acordonaron rápidamente una escuela donde se realizaba el evento y prohibieron el acceso de personas, incluidos periodistas.

El Ministerio del Interior dijo que había detenido a dos organizadores y que se estaba llevando a cabo una investigación.

Los hutíes dijeron que pagarían unos 2.000 dólares en compensación a cada familia que perdiera a un pariente, mientras que los heridos recibirían alrededor de 400 dólares.

La capital de Yemen ha estado bajo el control de los hutíes respaldados por Irán desde que descendieron de su bastión del norte en 2014 y derrocaron al gobierno reconocido internacionalmente.

Eso llevó a una coalición liderada por Arabia Saudita a intervenir en 2015 para tratar de restaurar el gobierno.

El conflicto se ha convertido en los últimos años en una guerra de poder entre Arabia Saudita e Irán, que ha provocado la muerte de más de 150.000 personas, incluidos combatientes y civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

Más de 21 millones de personas en Yemen, o dos tercios de la población del país, necesitan ayuda y protección, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Entre los necesitados, más de 17 millones se consideran particularmente vulnerables.

En febrero, las Naciones Unidas dijeron que habían recaudado solo 1200 millones de dólares de un objetivo de 4300 millones de dólares en una conferencia destinada a generar fondos para aliviar la crisis humanitaria.

