Gobernador de Puerto Rico dice que acusación a Trump "empaña" nombre de EEUU

EFE

San Juan, Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este martes que los 34 cargos que se le imputan al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) por los que se declaró este martes no culpable, es una noticia "muy negativa" que "empaña el buen nombre de los Estados Unidos".



"Es algo nunca antes visto. Impacta el ver que se le radiquen cargos a un expresidente. Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. Ahora pues ya se verá el resultado de ese caso", declaró Pierluisi, tal y como recogieron medios locales.



"No me puedo anticipar a los eventos habrá que ver si se termina probando lo que alega la fiscalía desde el punto de vista de comisión de delitos", agregó el mandatario.



Así, Pierluisi hizo hincapié en que no puede "ver nada positivo de este asunto", todo lo que percibe "es negativo".



El expresidente escuchó este martes la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles", antes de abandonar los juzgados y regresar a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.



Trump, que se convirtió en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan poco después de entregarse a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y se le sacó ficha.



Según la acusación sus acciones violan "el artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como un "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo.



Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se declaró culpable de pagar en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que esta no hiciera pública un encuentro sexual que mantuvo con Trump.