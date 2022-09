Petrolero encalla y bloquea brevemente el Canal de Suez

AP News

El Cairo, Egipto

Un buque petrolero encalló el miércoles en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando brevemente la vía navegable, informó un funcionario.

El buque Affinity V, de pabellón singapurense, quedó encallado en un tramo de un solo carril del canal, dijo Osama Rabie, director de la Autoridad del Canal de Suez, en un comunicado emitido por la agencia.

Señaló que cinco remolcadores de la autoridad lograron reflotar el buque en una operación coordinada. Dijo que una falla técnica en el mecanismo de dirección de la embarcación hizo que chocara contra la orilla del canal, y añadió que la navegación para otros barcos que pasaban por el canal había vuelto a la normalidad.

George Safwat, portavoz de la autoridad del canal, dijo a la televisión por satélite Extra News, afiliada al gobierno, que el barco encalló alrededor de las 7:15 p.m. (hora local) y volvió a flotar unas cinco horas después.

Safwat indicó que el buque formaba parte de un convoy que se dirigía al sur, al mar Rojo. Todos los días transitan por el Canal de Suez dos convoyes: Uno con destino al norte, al Mediterráneo, y otro con destino al sur, al mar Rojo. Esta vía artificial separa al continente africano de la península del Sinaí, y representa un enlace crucial para el transporte de petróleo, gas natural y cargamento.

El buque fue construido en 2016 y tiene 252 metros (827 pies) de eslora y 45 metros (148 pies) de manga. Zarpó de Portugal y su destino era el puerto saudí de Yanbu, en el mar Rojo, según el portavoz.

El incidente del miércoles no es el primero que bloquea la crucial vía fluvial. Azotado por una tormenta de arena, el Ever Given, un colosal portacontenedores de pabellón panameño, se estrelló contra una orilla de un tramo de un solo carril del canal en marzo de 2021.

El Ever Given, de propiedad japonesa, bloqueó el canal durante seis días antes de ser liberado en un esfuerzo masivo de salvamento por una flotilla de remolcadores. Esto creó un enorme atasco que retuvo 9.000 millones de dólares al día en comercio mundial y tensó las cadenas de suministro, ya maltrechas por la pandemia de coronavirus.

En septiembre de 2021, otro gran buque marítimo encalló, pero las autoridades consiguieron liberarlo en cuestión de horas.

Tras el incidente de marzo de 2021, las autoridades del canal empezaron a trabajar para ampliar y profundizar la parte sur de la vía navegable donde encalló el Ever Given.

Alrededor del 10% del comercio mundial fluye a través del Canal de Suez, que además representa una fuente fundamental de divisas para Egipto. Las autoridades indicaron que el año pasado pasaron por el canal 20.649 buques, lo que supone un aumento del 10% en comparación con los 18.830 buques de 2020. Los ingresos anuales del canal alcanzaron los 6.300 millones de dólares en 2021, los más altos de su historia.