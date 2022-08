Sobre China, EE. UU. y el clima, la clave es actuar, no hablar

Seth Borestein / Christina Larson / AP

Nueva York, Estados Unidos

Los últimos dos acuerdos que el mundo hizo para combatir el cambio climático se produjeron solo después de que Estados Unidos y China, con mucho, los dos mayores contaminadores de carbono, hicieran tratos entre sí. Ahora, la dinámica exitosa está en peligro con China interrumpiendo las conversaciones climáticas con EE. UU. debido al viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.

La medida en que esto desviará el impulso, especialmente en los Estados Unidos, donde hay una acción del Congreso para reducir las emisiones de gas que atrapa el calor, depende de cuánto se extienda la grieta, dijeron los expertos. Pero dijeron que hay esperanza de que las acciones climáticas ya puestas en marcha en ambos países importen más que las palabras tácitas.

“El anuncio de China de que suspenderá las conversaciones sobre el cambio climático no sorprende, pero definitivamente duele”, dijo Joanna Lewis, experta en China, energía y clima de la Universidad de Georgetown. “Espero que esto sea solo una pausa temporal”.

El breve aviso emitido el viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dio pocos detalles y se centró en gran medida en el cese de las reuniones militares y estratégicas.

Detener las conversaciones climáticas entre EE. UU. y China pone en peligro el progreso en una cumbre climática mundial en noviembre, y específicamente la cooperación directa en cuestiones técnicas espinosas relacionadas con la reducción de las emisiones de metano, dijo Lewis.

El enviado presidencial especial de EE. UU. para el clima, John Kerry, dijo el viernes: “Suspender la cooperación no castiga a Estados Unidos, sino al mundo, en particular al mundo en desarrollo. El costo humano y financiero será catastrófico” si los países no pueden dejar de lado las diferencias para abordar el cambio climático.

Acción Climática En Casa

El hecho de que las dos naciones no hablen entre sí sobre el clima no significa que no estén actuando, dicen los expertos.

“Lo que Estados Unidos y China tienen que hacer para frenar las emisiones es tomar medidas enérgicas a nivel nacional, y no creo que el ímpetu principal para ninguna de las partes en este momento sea la presión de las negociaciones internacionales”, dijo Deborah Seligsohn, experta en política y desarrollo de China; energía en la Universidad de Villanova y ex diplomático estadounidense.

El veterano analista de negociaciones climáticas Alden Meyer del grupo de expertos independiente E3G dijo que existe una buena posibilidad de que EE. UU. y, en respuesta, China tomen grandes medidas para tratar de limitar las emisiones de gases que atrapan el calor, incluso si no están hablando de uno en uno.

El Congreso de EE. UU. está a punto de aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, el acuerdo alcanzado por el senador de Virginia Occidental Joe Manchin y el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer.

Nigel Purvis, director ejecutivo de Climate Advisers, lo calificó como el "proyecto de ley climático más importante de todos los tiempos" de Estados Unidos y dijo que la aprobación será más significativa que una ruptura en las conversaciones bilaterales. “China deberá responder a ese nuevo proyecto de ley sobre el cambio climático que sale del Congreso, incluso si se suspenden las conversaciones sobre el clima”, dijo.

En particular, las promesas de inversión pública en el desarrollo y comercialización de tecnologías limpias avanzadas llamarán la atención de China, dicen los expertos. Eso es porque China espera dominar los mercados mundiales de energía limpia.

“Es significativo que posiblemente las dos acciones internas más grandes que EE. UU. y China han tomado sobre el cambio climático hayan ocurrido en un momento de rivalidad cada vez mayor entre los dos países; tal vez haya una lección en eso”, dijo Scott Moore, Director de Programas y Programas de China. Iniciativas Estratégicas de la Universidad de Pensilvania.

Si bien EE. UU. está a punto de aprobar su legislación climática más importante este año, el líder de China, Xi Jinping, anunció el objetivo del país de convertirse en carbono neutral para 2060 en una reunión de las Naciones Unidas en septiembre de 2020. Y Xi prometió que China dejaría de construir en el extranjero a carbón, centrales eléctricas en una reunión de la ONU el año pasado.

Dados sus diferentes sistemas de gobierno, “lo que más importa en China son los objetivos de alto nivel, mientras que lo que importa en los EE. UU. es aprobar leyes”, dijo Seligsohn de Villanova.

Charlas Globales Sobre El Clima

No está claro si el anuncio de China de cortar las conversaciones se aplica solo a los principales negociadores John Kerry y Xie Zhenhua, o a la investigación y la cooperación en todos los niveles, lo que sería peor, dijo Meyer de E3G.

Pero dijo que sería una buena señal si continúan las negociaciones multilaterales, como el G-20, donde Estados Unidos y China a menudo codirigen las conversaciones.

Históricamente, los acuerdos climáticos a menudo pasan por Beijing y Washington.

“Cuando EE. UU. y China han encontrado puntos en común, han tendido a proporcionar un modelo para el resto del mundo”, dijo Purvis.

Un acuerdo conjunto entre Estados Unidos y China para combatir el cambio climático alcanzado por Xi y el entonces presidente Barack Obama en 2014 “realmente ayudó a mejorar el estado de ánimo y sentó las bases” para el acuerdo de París de 2015, donde casi todas las naciones se comprometieron a reducir las emisiones de gases que atrapan el calor. dijo Meyer. Luego, siete años después, durante las conversaciones climáticas de la ONU en Glasgow, un acuerdo entre EE. UU. y China ayudó a suavizar los obstáculos a otro acuerdo climático internacional.

Hasta hace poco, la diplomacia climática se había mantenido como un área rara de diálogo e incluso de compañerismo cuando los gobiernos de Biden y Xi se enfrentaron entre sí sobre derechos humanos, reclamos territoriales de China, aranceles y otros temas. Kerry y Xie, ambos líderes sénior en el servicio gubernamental, han hablado por teléfono con frecuencia y han aparecido juntos en eventos mundiales.

Perder esa vía de cooperación es una “fuerte señal” de China, dijo Moore, de la Universidad de Pensilvania. “El clima ha sido el único problema que, en ambos lados, hubo un intento de aislar y correr en caminos separados, aislados de tensiones más amplias en la relación”, dijo. “Pero eso podría no ser posible nunca más”.