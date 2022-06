Censo quiere saber cómo preguntar sobre sexualidad y género

Mike Schneider | AP

Orlando, Florida, EE.UU.

El cuestionario del censo de 2020 volvió loco a Scout. Sin preguntas directas sobre la orientación sexual y la identidad de género, se sintió excluido del recuento de personas de EE. UU.

Entre las personas LGBTQ, el censo solo preguntó sobre parejas del mismo sexo que vivían juntas, y Scout no vivía con su pareja. Entonces, para compensar, persiguió a sus vecinos homosexuales que cohabitan en Providence, Rhode Island, para que respondieran y brindaran al menos algo de visibilidad a la comunidad.

“Los estaba acosando para que llenaran el formulario del censo porque el mío no marcaba la diferencia”, dijo Scout, un hombre transgénero que usa un solo nombre. “No hay duda de que el censo me hizo absolutamente invisible”.

Esto podría cambiar pronto. Reconociendo la dificultad de persuadir a las personas para que revelen información que muchos consideran confidencial, la Oficina del Censo de EE. UU. está solicitando millones de dólares para estudiar la mejor manera de preguntar sobre la orientación sexual y la identidad de género. Los resultados podrían proporcionar datos mucho mejores sobre la población LGBTQ en todo el país en un momento en que están evolucionando las opiniones sobre la orientación sexual y la identidad de género.

“El cambio está en el aire”, dijo Kerith Conron, directora de investigación del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA, que investiga estos temas. "Es emocionante."

La solicitud de la Oficina del Censo se produce cuando el presidente Joe Biden declaró junio como el "Mes del Orgullo LGBTQ" y los pasaportes estadounidenses ahora ofrecen una "X" además de "M" o "F", para personas no binarias o intersexuales. Está teniendo lugar cuando algunas legislaturas estatales dominadas por los republicanos restringen lo que se puede discutir sobre la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas y prohíben que las niñas transgénero compitan en deportes femeninos.

“Estamos viendo que los números importan cuando los políticos degradan y llevan a cabo guerras culturales contra las personas”, dijo Gina Duncan, una mujer transgénero que aboga en Orlando con Equality Florida.

Como la agencia estadística más grande del país, la oficina da ejemplo de cómo otras agencias y empresas hacen estas preguntas, señaló.

Los términos más comunes utilizados para la orientación sexual son lesbiana, gay, bisexual o heterosexual. Las normas de género generalmente se entienden como masculino, femenino, ambos o ninguno.

Los $10 millones se gastarían durante varios años para financiar las pruebas de campo de la Oficina del Censo de diferente redacción y ubicación de las preguntas que aparecerían en su Encuesta anual sobre la comunidad estadounidense .

La oficina está particularmente interesada en examinar cómo los "representantes", como un padre, cónyuge u otra persona en el hogar que no es la persona sobre la que se hace la pregunta, brindan las respuestas.

Otras agencias federales ya preguntan sobre la orientación sexual, principalmente en encuestas de salud realizadas por entrevistadores capacitados y los encuestados responden por sí mismos. Las encuestas de la Oficina del Censo, mucho más difundidas, tienden a depender más de representantes.

La redacción y el diseño son importantes, ya que pueden afectar la precisión.

Un diseño confuso en el formulario del censo de 2010 llevó a algunos censistas a informar erróneamente los géneros de las parejas del sexo opuesto, inflando falsamente el número de hogares del mismo sexo. Los estudios también han demostrado que es más probable que algunas personas transgénero dejen las preguntas de género en blanco o marquen tanto "masculino" como "femenino".

Es posible que algunos encuestados no quieran compartir dicha información personal o que no estén seguros de cómo responder. Y es posible que algunos representantes no conozcan la orientación sexual y la identidad de género de todos en su hogar. En lugares como Nueva Zelanda y el Reino Unido, las encuestas no permiten que los representantes informen preguntas sobre orientación sexual debido a preocupaciones sobre la precisión y la confidencialidad.

Actualmente, el sistema estadístico federal no puede proporcionar información de alta calidad sobre las minorías sexuales y de género sin mejorar y ampliar la recopilación de datos sobre este tema, dijo la Oficina del Censo en su presentación del presupuesto de 2023.

“Esta investigación puede ayudarnos a medir la creciente y diversa población LGBTQ en los Estados Unidos”, dijo un comunicado de la Oficina del Censo.

La próxima semana, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes está discutiendo una legislación que requeriría que los datos sobre orientación sexual e identidad de género se recopilen voluntariamente en encuestas federales.

La recopilación de datos federales tradicionalmente ha tratado la orientación sexual y la identidad de género como binarias (gay o heterosexual, hombre o mujer), pero esto puede enmascarar mayores complejidades e identidades de gran alcance, según un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Medicina e Ingeniería publicado esta primavera. .

El censo de una vez por década, la Encuesta Anual de la Comunidad Estadounidense y la Encuesta Anual de la Población Actual ahora permiten que las parejas del mismo sexo respondan si están casados ??o son una pareja de hecho. Pero eso omite a las personas LGBTQ que son solteras o que no viven en el mismo hogar con su pareja, y para la pregunta de género, "masculino" y "femenino" son las únicas opciones.

Debido a que la respuesta del mismo sexo se limita a las personas que viven juntas, capta solo una quinta parte de la población LGBTQ de la nación, dijo Conron.

Solo la Encuesta de Pulso Doméstico en línea de la oficina , creada al comienzo de la pandemia de coronavirus, incluye "transgénero" y "ninguno de estos" junto con las opciones "masculino" y "femenino". También permite que los encuestados se identifiquen como homosexuales, heterosexuales, bisexuales, “algo más” y “no sé”. Sin embargo, la Encuesta del Pulso de los Hogares se clasifica como experimental y es posible que no cumpla con algunos de los estándares de calidad estadística de la oficina.

Otras naciones que ya preguntan sobre la orientación sexual en su recopilación de datos incluyen Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los países del Reino Unido.

Un informe de un grupo de trabajo de agencias de EE. UU. recomienda que la orientación sexual se pregunte por separado de la identidad de género y que el lenguaje utilizado para los adultos mayores se modifique al hacer preguntas a los adolescentes, ya que sus terminologías preferidas, como "queer", pueden ser diferentes. También deben tenerse en cuenta las diferencias culturales, regionales y de idioma. Algunos nativos americanos pueden identificarse como "dos espíritus" en lugar de homosexuales o bisexuales, y en español, se descubrió que "heterosexual" reduce la confusión sobre "heterosexual, es decir, no gay", que no se traduce directamente, según el informe.