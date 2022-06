López Obrador no irá a cumbre de las Américas

AP

Ciudad de Mèxico, Mèxico

El presidente mexica­no Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer lunes que no acudirá a la Cumbre de las Américas, que se celebrará esta sema­na en Los Ángeles, porque no se invitó a todos los paí­ses del continente. No obs­tante, dijo que visitará la Casa Blanca en julio.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir, va en mi representación, en la del gobierno, (el can­ciller) Marcelo Ebrard”, di­jo en su conferencia ma­tutina después de días de mantener el suspenso so­bre el tema. “Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de Amé­rica”, dijo en referencia a la ausencia de Cuba, Venezue­la y Nicaragua, a los que Es­tados Unidos no incluyó en la cita por sus carencias de­mocráticas.

“No puede haber Cumbre de las Américas si no partici­pan todos los países del con­tinente americano”, agregó López Obrador. “O puede haber pero... es seguir con la vieja política de intervencio­nismo, de falta de respeto a sus pueblos... No acepto he­gemonías”.

El mexicano ha insistido en los últimos días que su postura no iba a influir en las relaciones con Estados Unidos y el lunes anunció una próxima visita a Was­hington en julio, cuya fecha exacta se concretaría cuan­do la agenda del presidente Joe Biden lo permita. “Quie­ro tratar con él el tema de la integración de toda Améri­ca”, indicó.

La Casa Blanca confirmó la invitación. Su vocera, Ka­rine Jean-Pierre, indicó que el mandatario mexicano les había informado de su deci­sión antes de anunciarla pú­blicamente y que todas las conversaciones con él ha­bían sido francas. No obs­tante, subrayó que no la­mentan nada. “No creemos que los dictadores deben ser invitados”. La ausencia del líder de México, una de las principales potencias econó­micas de la región y país de origen, tránsito y destino de migrantes, podría deslucir el encuentro que tendrá preci­samente en la gestión de la migración uno de sus temas claves.

Para Biden tiene especial importancia la cita porque Estados Unidos es anfitrión de la misma por primera vez desde la primera que se ce­lebró en Miami en 1994 y representa una oportunidad para recuperar su relación con América Latina, muy deteriorada durante la ad­ministración previa.

SEPA MÁS

Error.

Para el diplomático y exembajador mexica­no en Washington, Artu­ro Sarukhán, la ausencia de México también es un error. Maduro.el venezolano Nicolás Ma­duro agradeció a través de su cuenta de Twitter la “determinante y firme po­sición la del presidente de México”.

Cubanos.

Algunos demócratas pro­gresistas han criticado al gobierno de Biden por ce­der a la presión de los exi­liados cubanos del estado de Florida.