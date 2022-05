Biden cree que Putin no encuentra una "salida" para la invasión de Ucrania

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes estar preocupado porque considera que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "no encuentra una salida" que ponga fin a la guerra de Ucrania después de no haber logrado ocupar el país.



Durante un evento benéfico en las afueras de la capital, Biden opinó que Putin "creía que podía romper a la OTAN y a la Unión Europea" cuando ordenó el pasado 24 de febrero la invasión de Ucrania, pero, según el presidente estadounidense, no lo logró.



Biden, quien calificó a Putin de "muy calculador", y consideró que no está logrando "encontrar una salida" a la invasión, por lo que la Casa Blanca está "estudiando" qué hacer al respecto.



En un inicio, las tropas rusas intentaron tomar la capital ucraniana, Kiev, pero en abril se retiraron de la zona y centraron sus esfuerzos en la región del Donbás, en el este de Ucrania.



Por su parte, Putin defendió este lunes que el objetivo de su campaña militar es derrotar al "nazismo" en Ucrania y garantizar la seguridad de Rusia ante la "amenaza" de la OTAN, con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.



"La defensa de la patria siempre fue sagrada. Ahora, en nuestros días, ustedes combaten por nuestra gente en el Donbás, por la seguridad de nuestra patria, Rusia", subrayó el mandatario ruso durante el tradicional desfile militar en la Plaza Roja.



Más tarde, el Pentágono respondió al presidente ruso que en Ucrania "solo hay ucranianos, no nazis".



"Hemos oído las mismas fanfarronadas, las mismas falsedades, las mismas mentiras, en lo que se refiere a su retórica, que hemos oído desde el comienzo", dijo el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, en una rueda de prensa.