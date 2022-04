España da siete días a los 25 diplomáticos rusos para abandonar el país

Europa Press

Madrid

España ha dado siete días a los 25 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid para abandonar el país, según han informado fuentes diplomáticas, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmara su expulsión por "amenazas para los intereses de seguridad".

Tras el Consejo de Ministros, Albares ha explicado que entre los expulsados no está, sin embargo, el embajador ruso, Yuri Korchagin. "No está incluido el porque queremos dar una oportunidad al diálogo, como hemos hecho desde el inicio de la crisis", ha indicado.

"No perdemos la esperanza de que la guerra de Vladimir Putin termine y se vuelva a las vías del diálogo, que son las únicas que han mantenido siempre abiertas la Unión Europea y nuestros aliados", ha agregado.

El Gobierno sigue así los pasos de varios socios de la UE, algunos de los cuales ya desde la semana pasada comenzaron a expulsar a diplomáticos rusos en relación con la invasión de Ucrania. Los acontecimientos en Bucha han acelerado el proceso.

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha intervenido este martes en el Congreso de los Diputados donde ha equiparado la situación que atraviesa actualmente Ucrania con la vivida en la localidad de Guernica en 1937, bombardeada por la aviación alemana, durante la Guerra Civil española. También ha pedido que empresas españolas como Porcelanosa, Maxam o Sercobe dejen de hacer negocios con Rusia.

Además, el presidente ucraniano ha advertido de que Rusia "no busca la paz" y no se quedará en Ucrania, donde quiere no solo acabar con el pueblo ucraniano sino con su "posibilidad de vivir sin dictadura" y de "elegir ser una democracia", sino que quiere acabar con la diversidad en "toda la región y en Europa".