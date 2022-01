Los periodistas mexicanos gritan "basta" a la violencia contra el gremio

EFE

Ciudad de México

Miles de periodistas de todos los estados de México se manifestaron este martes para exigir justicia por los recientes asesinatos a informadores y el fin de la violencia contra el gremio en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.



La protesta nacional se dio como respuesta al asesinato más reciente, el de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue tiroteada junto a su casa en la ciudad de Tijuana y era beneficiaria del programa de Protección para Periodistas de Baja California tras un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda).



Además, había acudido en marzo de 2019 a la habitual conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador por temor a que pudieran asesinarla en cualquier momento.



Las movilizaciones tuvieron lugar en hasta 47 ciudades de todo el país, las cuales se llenaron de gritos desesperados ante la incesante ola de violencia contra periodistas que vive el país y que parece no solo no terminar, sino que aumentó desde la llegada del presidente López Obrador al Gobierno.



La manifestación de la Ciudad de México fue una de las más multitudinarias, con cientos de periodistas protestando al unísono en una convocatoria sin precedentes en México, y lo hicieron frente al edificio de la Secretaría de Gobernación (Interior).



Según datos de Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en el país 143 periodistas, 28 de ellos en lo que va se sexenio, desde la llegada del mandatario a la presidencia en diciembre de 2018.



"La violencia contra la prensa es uno de los problemas históricos que ha enfrentado la sociedad (mexicana) y desafortunadamente va en aumento", dijo a Efe en la concentración de la Ciudad de México el oficial de comunicación de Artículo 19 Juan Vázquez, quien añadió que "las acciones del Estado no son suficientes, no basta con una buena voluntad".



PROGRAMAS REBASADOS



Tanto el sistema federal como los programas estatales se han visto sobrepasados por las agresiones, homicidios y violencia continuada a la que están sometidos muchos de los informadores del país, ya que Artículo 19 recuenta que cada 12 horas se registra en México una agresión a la prensa.



Como en el caso de Maldonado, la periodista desplazada del estado de Guerrero Yanely Fuente, quien es beneficiaria del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pero no se siente a salvo.



"Desafortunadamente tenemos un presidente que arma todo un espectáculo en las 'mañaneras' y utiliza un discurso estigmatizante. Desde ahí esta legitimando que cualquiera nos amenace", compartió con Efe Fuentes.



Maldonado, quien había sido corresponsal de Noticias Televisa y colaboradora en diversos medios, es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue muerto a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde.



PRIMEROS AVANCES



Este martes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que por "instrucción presidencial" envió un equipo especializado a la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al asesinato de dos periodistas registrados la semana pasada.



Más allá de los mencionados, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, estado del oriente de México, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.



PROTESTA NACIONAL



La histórica movilización para protestar por la violencia contra periodistas, encabezada por miles de periodistas mexicanos, se dio prácticamente en los 32 estados a lo largo y ancho del país para exigir justicia por sus tres colegas asesinados recientemente, pero también por los que han sido ultimados en años previos.



Las manifestaciones estaban programas en al menos 45 puntos del país, entre ellos Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Cancún, Chihuahua, Morelia, Monterrey, Mérida, Veracruz y Tijuana.



Precisamente la protesta en Tijuana, donde el domingo fue asesinada la periodista Maldonado, fue una de las más concurridas y de hecho se convirtió en marcha y finalizó con un mitin frente la Fiscalía General de la República en su delegación de Baja California.



También destacó la protesta de Guadalajara por la cantidad de periodistas y activistas que se congregaron en el centro histórico de la ciudad donde comunicadores y sociedad civil repudiaron los recientes asesinatos de los tres periodistas y exigieron justicia.



La mayoría de las movilizaciones pacíficas ocurrieron por la tarde noche y en los actos se encendieron veladoras y los asistentes, vestidos de negro, portaron fotografías de los periodistas asesinados y pancartas con la exigencia de "¡No más periodistas asesinados"!.



La jornada de movilizaciones destacó porque nunca antes en la historia del país habían salido tantos periodistas en tantos lugares para protestar por la violencia y asesinatos contra la prensa.



Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos siete periodistas fueron asesinados en México en 2021, lo que lo transforma "en el más mortífero del mundo para la prensa".



México ocupa el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.