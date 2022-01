Anne Hidalgo constata el fracaso de su idea de unas primarias de la izquierda

EFE

París, Francia

La candidata socialista al Elíseo y alcaldesa de París, Anne Hidalgo, constató este sábado el fracaso de sus tentativas para convencer a otros pretendientes de la izquierda de la necesidad de unirse mediante la organización de unas primarias para evitar que sus ideas queden relegadas.

"Esta propuesta, por el momento, no ha dado lugar a un acuerdo", señaló fatalista Hidalgo en declaraciones a los medios en la localidad de Jarnac (oeste) adonde acudió para rendir homenaje al expresidente socialista François Mitterrand en el lugar donde está enterrado con ocasión del aniversario de su muerte.

Sobre todo, se refirió a la negativa del candidato ecologista, Yannick Jadot, para participar en esas primarias y le hizo cargar con la responsabilidad de esa decisión.

Pero más allá de lamentarlo, reconoció que "si los Verdes en torno a Yannick Jadot no están presentes, no se puede hablar de unas primarias. En cualquier caso no serían las primarias que permitirían un candidato único".

Hidalgo, que no ha conseguido despegar en las encuestas, que le dan desde hace muchas semanas menos del 5 % de los votos en una teórica primera vuelta de las presidenciales que se celebrarán en abril, lanzó el pasado 8 de diciembre a los otros pretendientes de la izquierda, y en particular a Jadot, la idea de participar en unas primarias.

Se trataba, según sus argumentos, de evitar la dispersión que los condena a que ninguno de ellos consiga calificarse para la segunda vuelta.

Hoy, la política francoespañola insistió en su defensa de una votación de los simpatizantes de izquierdas para fraguar la unidad y señaló que como alcaldesa tiene la suficiente experiencia para saber que "no se gobierna en solitario y hay que respetar siempre a sus socios".

Reiteró que su responsabilidad "era intentar la unión", pero al mismo tiempo dijo ser "lúcida" sobre la situación y afirmó que como socialista tiene intención de llevar "hasta el final" sus valores.

A la fragmentación de la izquierda se ha venido a sumar en las últimas semanas la irrupción de Christiane Taubira, exministra de Justicia en el Gobierno del expresidente socialista François Hollande, que en diciembre sugirió la posibilidad de lanzarse también a la carrera por el Elíseo.

Una encuesta del instituto demoscópico Sopra Steria publicada este sábado por Le Parisien y France Info prevé que, de celebrarse ahora la primera vuelta de las presidenciales, en primera posición terminaría el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, con un 26 % o un 25,5 %, en función de si Taubira se presentara o no.

Con posibilidades de calificarse para la segunda vuelta estarían, inmediatamente por detrás la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen (17 %), la candidata del partido conservador Los Republicanos, Valérie Pécresse (16 %), y el intelectual y periodista ultraderechista Éric Zemmour (12 %).

Más abajo, y ya sin ninguna posibilidad, quedarían Jean-Luc Mélenchon, líder del partido radical de izquierdas la Francia Insumisa (9 %), Yannick Jadot (7 % u 8 % en función de si concurriera o no Taubira), Anne Hidalgo (3 % o 4,5 %, según esas mismas hipótesis) y Christiane Taubira (3 %).