Convocante a marcha en Cuba se fue a España con su familia

AP

Madrid, España

De manera inesperada el dramaturgo cubano Yunior García, quien se hizo reco­nocido internacionalmente en los últimos meses por im­pulsar una marcha -que fi­nalmente no se realizó- dejó Cuba y viajó a España, infor­mó el miércoles un portavoz del gobierno español.

Al tiempo que desde La Habana el canciller cuba­no Bruno Rodríguez indicó que no se trató de un acuer­do entre gobiernos sino que una decisión personal del artista. García y su esposa, Dayana Prieto, llegaron a Madrid a las 13:00 GMT con visas de turistas, dijo a The Associated Press un vocero del gobierno español.

García fue uno de los or­ganizadores de las protes­tas -una marcha y varias ac­ciones- en Cuba el lunes que fueron neutralizadas por partidarios del gobierno y que tampoco tuvieron el apoyo esperado entre la po­blación en general.

Los organizadores se que­jaron de que sus viviendas fueron rodeadas para que no pudieran salir, mientras otros dijeron que la policía les advirtió que los arrestaría si se volcaban a las calles. La marcha había sido desauto­rizada por el gobierno, que la consideró anticonstitucio­nal. Archipiélago, una plata­forma en internet creada por García, con una treintena de moderadores y unos 35.000 usuarios, pidió además que las personas se vistieran de blanco, portaran flores para colocarlas en bustos del pró­cer José Martí, aplaudieran a las tres de la tarde o toca­ran sus cacerolas a las 9 de la noche si no se sentían có­modos o no podían salir. La AP no constató que estas ac­ciones se realizaran.

García también deseaba realizar una protesta en soli­tario el domingo, pero parti­darios del gobierno se lo im­pidieron apostándose en la puerta de su apartamento en un segundo piso de una barriada popular para evitar que pudiera salir de su edi­ficio y cantando consignas revolucionarias. En días an­teriores el propio dramatur­go había denunciado que en su reja habían colocado aves muertas.

Durante una entrevis­ta con AP este miércoles, el canciller Rodríguez infor­mó que el viaje de la pareja -que sorprendió hasta a los propios miembros de Archi­piélago que dijeron haberlo ido a buscar y estar alarma­dos por su desaparición- no es “resultado de acuerdo en­tre gobiernos, de ninguna decisión del gobierno cuba­no, de ninguna decisión ju­dicial”.Agregó que supongo que (García) está ejercien­do el derecho que tiene cual­quier cubano de viajar y mo­verse libremente”.

“No hay madera de márti­res en los que organizan este tipo de farsas y operaciones fallidas bajo las instruccio­nes y financiamiento del go­bierno de los Estados Uni­dos”, sostuvo el canciller.

Desde su página de Fa­cebook el propio García dio cuenta de su arribo a España junto a su esposa “vivos, sa­nos y con las ideas intactas”.

“Tenemos que agradecer a muchas personas que han hecho posible este viaje. Lle­vo varios días sin comunica­ción y necesito actualizarme sobre la situación de otros miembros de Archipiélago. Muy pronto contaremos la odisea”, indicó.

SEPA MÁS

Gran sorpresa para todos en su grupo

Al conocerse la noti­cia las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, desde aquellos que comprendieron su de­cisión hasta quienes lo tildaron de cobar­de. Pero, en general, primó la sorpresa an­te su partida.