Frustran sueño de colombiana de practicarle eutanasia

Redacción Digital

Bogotá, Colombia

Martha Sepúlveda, la primera paciente colombiana sin enfermedad terminal que se esperaba le practicaran eutanasia, vio su sueño de fallecer por voluntad propia luego de que horas antes se cancelara el procedimiento.

Pese a que en julio pasado la Corte Constitucional extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable, el Instituto Colombiano del Dolor (Indocol) detuvo los planes de Sepúlveda.

De acuerdo al diario colombiano El Tiempo, Indocol aseguró que "se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud”, y “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

Asimismo, el medio señaló que el Ministerio de Salud indicó que “la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo, por lo tanto no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia, dado que no es conocido el fallo en su integralidad”.

No obstante, la jurisprudencia del alto tribunal muestra que las decisiones de la Corte tienen efecto a partir del momento en que se adoptan, aunque los efectos de las sentencias judiciales dependen de la naturaleza de los procesos en que ellas se profieren.