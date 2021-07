Trump anuncia que demandará a Facebook y Twitter por ser expulsado de sus plataformas

Europa Press

Washington

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este miércoles que demandará a Facebook y Twitter, así como a sus directores ejecutivos, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, respectivamente, después de que fuera expulsado de ambas redes sociales por alentar a la turba que asaltó el Capitolio el pasado 6 de enero.

"Estamos exigiendo el fin de esta prohibición en la sombra, el fin del silenciamiento, el fin de las listas negras, del bloqueo y la cancelación", ha contado el expresidente Trump durante una conferencia de prensa celebrada en Bedminister, en el estado de Nueva Jersey, cuenta la NBC.

Trump ha emitido sus palabras desde el club de golf de Bedminister, en cuyas inmediaciones se ha instalado una especie de escenografía diseñada para parecerse a la parafernalia que envuelve a la Casa Blanca, desde donde ha presentado su caso como una "batalla fundamental" por la libertad de expresión.

El expresidente Trump ha asegurado que con su expulsión de ambas plataformas se está vulnerando los principios de la Primera Enmienda, por lo que solicitarán ante la Justicia que "se les impongan daños punitivos". A su vez, ha acusado a estas dos empresas privadas de estar trabajando para el actual Gobierno Federal.

"No buscamos llegar a un acuerdo. No sabemos qué va a pasar, pero no buscamos llegar a un acuerdo", ha enfatizado Trump.

"Los padres fundadores inscribieron este derecho en la Primera Enmienda de nuestra Constitución porque sabían que la libertad de expresión es esencial para la prevención del horror", ha dicho Trump, quien ha presentado la demanda, ha dicho, en nombre de todos aquellos ciudadanos conservadores que han sido expulsados de las redes sociales.

Si bien Trump no ha sido expulsado definitivamente de Facebook, en donde cuenta con 35 millones de seguidores, sí lo fue de Twitter, donde llegó a contar con 88,7 millones de usuarios pendientes de sus mensajes, después de que la compañía considerara que había instigado a sus seguidores para que se dirigieran al Capitolio, provocando los posteriores disturbios en los que hubo seis muertos.

En cuanto a Facebook, el mes pasado anunció que Trump permanecería suspendido al menos durante los próximos dos años, aunque dejaba abierta la posibilidad de que pudiera volver a tomar el control de su perfil en 2023 si no existía riesgo para la seguridad.

Sin el acceso a estas plataformas, el magnate de Nueva York se ha tenido que contentar con el alcance, mucho menor, que le ofrecía su página personal, 'From the Desk of Donald J. Trump', el cual finalmente acabó cerrando un mes después de ponerlos en marcha.