La temporada 2021 de ciclones del Pacífico estará cerca del promedio

Con la formación al menos 14 ciclones tropicales, la temporada 2021 de fenómenos meteorológicos en el océano Pacífico "está muy cerca del promedio", que es de 15, aunque en los últimos cinco años ha ido en aumento, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la que depende el SMN, pronosticó la formación de entre 14 y 20 sistemas con nombre en el océano Pacífico, mientras que para el Atlántico previó de 15 a 19 fenómenos.



"En 2020 tuvimos evento de 'La Niña' y esto generó que hubiera más ciclones en el Atlántico y en 2021 en el Pacífico estamos pasando de la fase de La Niña hacia una fase neutra", explicó en entrevista con Efe el gerente de Redes de Observación y Telemática del SMN, Fabián Vázquez.



Recordó que el fenómeno de La Niña es una "anomalía negativa" en la temperatura superficial del océano Pacífico en la que el agua es ligeramente más fría de lo normal en la superficie.



"Estamos muy cerca del promedio histórico. Para el Atlántico pronosticamos entre 15 y 19 fenómenos y el promedio es 14 y para el Pacífico pronosticamos entre 14 y 20 y el promedio es de 15", apuntó.



Sin embargo, recordó que en las últimas temporada se ha estado "ligeramente por arriba del promedio y esa tendencia se ha mantenido, al menos, durante los últimos cinco o seis años".



POSIBLE IMPACTO DE CICLONES EN MÉXICO



El experto recordó que México es de los pocos países del mundo que tiene ciclones tropicales "por dos cuencas oceánicas (Atlántico y Pacífico) y expuso que ambos "se comportan de manera diferente en cada temporada ciclónica y eso hace muy difícil tener un pronóstico".



Conagua pronostica para el Pacífico que de entre los 14 a 20 sistemas esperados, de 7 a 10 serán tormentas tropicales, 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2, además de 4 a 5 de categoría 3 a 5.



"De esas cifras consideramos que entre cinco y siete sistemas podrían impactar las costas mexicanas y ese número se obtiene mediante la climatología, es decir, el promedio de los registros en últimos 30 años (1991-2020) que es entre 4 y 5", señaló.



En tanto, entre los 15 y 19 sistemas que espera en el Atlántico, entre 8 y 11 serán tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2, y de 3 a 4 huracanes de categoría 3 a 5.



El experto recordó que la mayoría de ciclones en el Pacífico ocurren a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de noviembre "pero eso no quiere decir que no puedan ocurrir antes o después porque las fechas son una convención estadística, pero el planeta tiene otra dinámica".



Señaló que apenas el 9 de mayo surgió la tormenta tropical Andrés, que rompió el récord como el fenómeno más temprano en el Pacífico y desbancó a Adrián, una tormenta tropical que se formó el 10 de mayo de 2017.



Los nombres oficiales de los ciclones para 2021 son Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Pamela, Rick Sandra, Terry, Vivian, Waldo, Xina, York y Zelda.



LOS CICLONES NO SON ENEMIGOS



A pesar de sus efectos destructivos, Vázquez Romaña pidió no pensar solo en el daño que causan los ciclones tropicales sino también los beneficios que traen las lluvias como revertir la sequía que afecta al 85 % del territorio mexicano.



Explicó que la península de Yucatán "no tiene condición de sequía gracias a la cantidad de ciclones tropicales que pasaron por la región el año pasado".



En el caso de México señaló que hay regiones que dependen totalmente de su almacenamiento de agua y de que llegue un ciclón tropical como los estados de Sonora y Baja California donde si no tienen un ciclón tropical "tiene un gran impacto durante el resto del año".



Por eso, dijo, "no hay que verlos como el enemigo sino hay que aprender a convivir con ellos".