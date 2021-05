Trump lanza una nueva plataforma de comunicación después de la suspensión de sus cuentas en Twitter y Facebook

Europa Press

Washington, Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores inspirada en las redes sociales Twitter y Facebook, que han suspendido sus cuentas de forma permanente.

La plataforma, llamada 'Desde el escritorio de Donald J. Trump', presenta vídeos del expresidente y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), 'Salvar Estados Unidos'.

La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, se encarga de llevar la web, informa The Hill.

Sus seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatario emita un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales.

No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un 'me gusta' y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter.

En el apartado 'Acerca de' de la web también se incluye una alabanza a la administración Trump y declaraciones de los propósitos de su PAC, como "estamos comprometidos a defender la vida inocente y a defender los valores judeocristianos de nuestra fundación" o "creemos en la libertad de expresión y en las elecciones justas.

Debemos asegurar que se celebran elecciones justas, honestas, transparentes y seguras, donde cada voto legal se cuente".

"Es sólo una manera de comunicación", ha dicho una fuente familiar con la plataforma a Fox News. "Este sistema permite a Trump comunicarse con sus seguidores", ha agregado.