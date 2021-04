Estrellas de la gran pantalla que pasaron varias veces por el altar

EFE / Manuel Noriega

Nicolas Cage se ha vuelto a casar. El actor pasó por el altar en secreto con su novia Riko Shibata, una joven japonesa 31 años más joven, en una ceremonia íntima y pequeña en un hotel de Las Vegas a mediados de febrero, según publicó el diario Today. “Es cierto y estamos muy felices”, dijo el actor al medio por correo electrónico.

Cage y Shibata se conocieron en Japón hace más de un año y el verano pasado el actor le propuso matrimonio a través de una videollamada, debido a las restricciones por la pandemia de covid-19. Después del sí, él le envió el anillo de pedida.

Esta es la quinta boda para el actor. Su primera esposa fue la también actriz Patricia Arquette. Se casaron en 1995 y se divorciaron en 2001.

Un año después, él volvió a dar el sí quiero, en este caso a Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. Se separaron tres meses después.

En 2004, Cage se casó con Alice Kim, un matrimonio que duró doce años. Erika Koike es su exmujer más reciente. Pasaron por altar en 2019 y el actor solicitó la anulación cuatro días después del enlace.

LAS BODAS DE BILLY BOB THORNTON

Pero Cage no es el único que ha dicho que sí múltiples veces. Billy Bob Thornton, por ejemplo, lo ha hecho en seis ocasiones. Tal vez su esposa más conocida sea Angelina Jolie. La pareja se conoció en 1999 en un rodaje y se casaron en mayo de 2000 en Las Vegas. Se divorciaron dos años después.

“Simplemente teníamos diferentes estilos de vida. El suyo es un estilo de vida global y el mío es un estilo de vida agorafóbico”, dijo Thornton en el podcast The HFPA in Conversation. “Así que esa es realmente, esa es la única razón por la que probablemente todavía no estemos juntos, debido a un camino diferente en la vida que queríamos tomar ".

Antes de Jolie, Thornton se casó con Melissa Lee Gatlin, en 1978; con la también actriz Toni Lawrence, en 1986; con Cynda Williams, también actriz, en 1990. En 1993 dio el sí quiero a la modelo Pietra Dawn Cherniak y, tras Jolie, en 2014, contrajo matrimonio con Connie Angland, su actual pareja.

LIZ TAYLOR Y SUS OCHO “SÍ QUIERO”

Seis pueden parecer muchas, pero no tanto comparadas con las ocho de Elizabeth Taylor, la admirada actriz de los ojos violetas.

Su primer marido fue el heredero del imperio hotelero Conrad Hilton Jr, en 1950. Dos años después, se casó con el actor británico Michael Wilding. En 1957, pasó por el altar con el productor Mike Todd, quien murió tan solo un año después en un accidente aéreo. En 1959 volvió a contraer nupcias, en esta ocasión con el mejor amigo de su marido fallecido, el cantante Eddie Fisher.

Con su siguiente marido, Taylor decidió pasar dos veces por el altar: con Richard Burton se casó en 1964, se separó, y volvió a ponerse el anillo de casada en 1976. Curiosamente ese mismo año contrajo matrimonio, tras la separación pertintente, con el senador John Warner.

El último de la lista fue el trabajador de la construcción Larry Fortensky. Su relación duró de 1991 a 1996. Una vez le preguntaron por qué se había casado con tanta frecuencia y ella contestó “No lo sé, cariño. Desde luego no tengo ni idea”.

PAMELA ANDERSON… VAN CINCO

En enero de este año, Pamela Anderson se casó por quinta vez. El elegido fue su guardaespaldas, Dan Hayhurst. “Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, dijo Anderson al Daily Mail.

El año pasado, la estrella de “Baywatch” hizo lo propio con el productor Jon Peters, en Malibú, pero la unión duró solo 12 días.

Su primer marido fue el batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, en 1994, al que siguió el también músico Kid Rock, en 2006. En 2007, se casó con el jugador de póker Rick Salomon, de quien se separó después de seis meses y con quién se volvió a casar en 2014, para divorciarse unos meses después.

ALGUNAS ESTRELLLAS QUE SE PUSIERON TRES ANILLOS

Cuando se baja a tres las nupcias, el número de actores y actrices aumenta. He aquí algunos ejemplos muy conocidos. Eva Longoria ha tenido tres maridos. El primero fue Tayler Christopher, con quien estuvo casada dos años, de 2002 a 2004. Después volvió a firmar el acta de matrimonio con otro Tyler, el jugador de la NBA, Tyler Parker en 2007.

El divorcio llegó en 2011. En 2016, José Antonio Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa, se convirtió en su tercer y actual marido.

Harrison Ford sigue con su actual mujer, la también actriz Calista Flockhart, con quien se casó en 2010 después de mantener una relación de varios años. Antes estuvo casado con Mary Marquardt, desde 1964 a 1979, y con Melissa Mathison, de 1983 a 2004.

El actor y productor Tom Cruise también pasó por el altar tres veces. La primera vez lo hizo con la actriz Mimi Rogers, en la década de los años ochenta. Luego, en un rodaje, conoció a la que fue su segunda esposa, la actriz australiana nacida en Honolulu,Nicole Kidman. Su última, por ahora, boda fue con Katie Holmes, en 2006. Seis años después se rompió su relación.

Por Manuel Noriega.

EFE/REPORTAJES