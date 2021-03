Brasil bate récord de muertes por covid-19 por segundo día consecutivo, con 1.910 fallecidos

EFE

Sao Paulo

Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, batió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas, según informó ayer el Gobierno.

Se trata del segundo día consecutivo en el que el gigante latinoamericano alcanza un récord diario de muertes, tras las 1.641 contabilizadas la víspera.

De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa de la covid-19 asciende a 259.271 desde el pasado 12 de marzo, cuando se registró la primera víctima mortal en Brasil.

El país detectó 71.704 casos de la enfermedad en las últimas 24 horas, la segunda peor cifra de contagios diarios durante la pandemia, por lo que el acumulado desde el 26 de febrero de 2020 llega a 10.718.630.

Desde hace cerca de un mes y medio el promedio de decesos diarios por el virus no baja del millar y el de contagios se sitúa por los 50.000, datos que confirman el fuerte agravamiento de la pandemia en Brasil.

El recrudecimiento de la enfermedad ha dejado a la mayoría de los estados brasileños al borde del colapso sanitario debido al repunte de ingresos en los hospitales por coronavirus, incluidos jóvenes, tras las aglomeraciones registradas durante la fiesta de Carnaval.

Los especialistas atribuyen también el agravamiento de la crisis al surgimiento de una nueva variante originaria del estado de Amazonas, la cual, según estudios preliminares, es entre dos y tres veces más transmisible que los otros linajes y tiene capacidad de evadir la inmunidad de aquellas personas que ya habían contraído el virus previamente.

De acuerdo con un estudio publicado hoy por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo (USP), la variante conocida como P.1 es la predominante entre los casos de covid-19 registrados en Araraquara, una ciudad del estado de Sao Paulo que se ha visto desbordada por el creciente número de ingresos en los hospitales.

La preocupante situación de Brasil ha encendido las alertas de otros países y ha obligado a las autoridades sanitarias a endurecer las medidas de restricción en buena parte del país.

Sao Paulo vuelve a cerrar todos los comercios

Sao Paulo anunció este miércoles el cierre a partir del sábado y durante dos semanas de todos los negocios, salvo los de primera necesidad.

El objetivo del endurecimiento de las restricciones de movilidad es evitar un colapso sanitario similar al ocurrido en las ciudades de Manaos (norte), epicentro de la pandemia en Brasil, y en Porto Alegre (sur), donde los pacientes han comenzado a ser trasladados a otros estados ante la falta de camas en los hospitales.

Cerca de 7.500 pacientes se encuentran ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos en Sao Paulo, lo que supone casi un 20 % más que en el peor momento de la primera ola de la crisis sanitaria registrada en 2020.

"Vamos a enfrentar las dos peores semanas de la pandemia desde el primer caso registrado de covid", advirtió el gobernador paulista, Joao Doria.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes, y motor económico de la economía nacional, registró este miércoles 367 muertes por coronavirus, tras el récord registrado la víspera al contabilizar 468 óbitos.

"Es como si se cayeran cinco aviones todos los días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual, no es una 'gripecita'", declaró Doria, en alusión al calificativo que usó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la pandemia.