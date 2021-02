Arauz y Lasso, al balotaje en Ecuador

Agencias

Quito, Ecuador

El economista de izquierda Andrés Arauz y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso disputarán la presidencia de Ecuador en un balotaje el 11 de abril, según anticiparon dos encuestas a boca de urna difundidas tras el cierre de los centros electorales este domingo.

Arauz, delfín del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), logró entre 34,9% y 36,2% de los sufragios y Lasso de 21% a 21,7%, de acuerdo a los sondeos de las empresas Cedatos y Clima Social, que ubican tercero al líder indígena Yaku Pérez. Pérez, también de izquierda pero de oposición al correísmo, se llevó entre 16,7% y 18% de los apoyos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto divulgar un conteo rápido el domingo por la noche.

Lasso lidera la oposición al correísmo y fue finalista en la presidencial de 2017, en cuyo balotaje perdió por dos puntos ante el ahora impopular mandatario Lenín Moreno, que concluirá su gobierno el 24 de mayo próximo. En las elecciones del domingo, en la que también fueron designados los 137 miembros de la unicameral Asamblea Nacional, participaron un récord de 16 candidatos presidenciales.

La jornada

La jornada electoral para escoger presidente y asambleístas la jornada se cumplió el domingo en relativa calma, casi sin incidentes, pero matizada por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus.

Una constante de los comicios fueron las enormes filas de ciudadanos que se formaron alrededor de los recintos electorales, especialmente en las grandes ciudades, a veces con horas de espera, antes de que los ciudadanos, todos con mascarilla, logren sufragar. El hecho se produjo por el distanciamiento social y las normas sanitarias que dispusieron las autoridades para evitar la acumulación de votantes dentro de los recintos electorales.

Rami ro Loza, de 37 años, dijo a la AP que “me resulta indiferente quien gane las elecciones , es tamos acos - tumbrados a pensar que llega el mesías a resolvernos la vida y a mí ningún candidato me resuelve nada. Durante la cuarentena mis ingresos se redujeron un 80% y los políticos no me dieron de comer. Soy yo quien se levanta a hacer realidad mis proyectos”.

El presidente Lenín Moreno, después de sufragar, dijo por la tarde que su gobierno respetará “la voluntad de la ciudadanía que se va a a expresar sin duda alguna este día, estaremos atentos siempre y mediante todos los sistemas de seguridad... con el fin de garantizar que ningún desmán, que ningún desvío de la voluntad popular se haga efectivo”.

Dieciséis candidatos compiten por suceder a Moreno, un protegido que luego se convirtió en rival de Rafael Correa, quien gobernó Ecuador durante una década y sigue gravitando a pesar de una condena por corrupción que le impidió buscar la vicepresidencia este año.

Andrés Arauz, un joven izquierdista apadrinado por Correa, y Guillermo Lasso, exbanquero de derecha que se postula por tercera vez consecutiva para el mismo cargo, llegaron a las urnas liderando las encuestas de intención de voto, respectivamente. Un poco más alejado y en tercera posición figura el postulante Yaku Pérez, del partido de los indígenas Pachakutik.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos o el 40% de los sufragios y una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato rival. De no suceder esto, se ha fijado un balotaje para el 11 de abril.

El ganador de los comicios tendrá que trabajar para sacar a la nación productora de petróleo de una crisis económica cada vez más profunda que ha sido exacerbada por la parálisis productiva y comercial causada por pandemia del Covid-19.

CANDIDATOS

Propuestas.

Arauz, de 36 años, ha propuesto hacer que los ricos paguen más impuestos y fortalecer los mecanismos de protección al consumidor, la banca pública y las organizaciones locales de crédito y ahorro. Ha dicho que no cumplirá con los acuerdos con el FMI.

Empleos.

Lasso favorece las políticas de libre mercado y el acercamiento de Ecuador a organismos internacionales. Prometió crear más puestos de trabajo y atraer bancos internacionales.