Un estudio encuentra que la vacuna COVID-19 puede reducir la transmisión del virus

Danica Kirka y Lauran Neergaard | AP

La vacuna COVID-19 de AstraZeneca hace más que prevenir que las personas se enfermen gravemente: parece reducir la transmisión del virus y ofrece una fuerte protección durante tres meses con una sola dosis, dijeron investigadores el miércoles en un giro alentador en la campaña para reprimir el brote. .

Los hallazgos preliminares de la Universidad de Oxford, un co-desarrollador de la vacuna, podrían reivindicar la controvertida estrategia del gobierno británico de retrasar la segunda inyección hasta 12 semanas para que más personas puedan recibir rápidamente una primera dosis. Hasta ahora, el tiempo recomendado entre dosis ha sido de cuatro semanas.

La investigación también podría acercar a los científicos a una respuesta a una de las grandes preguntas sobre la campaña de vacunación: ¿Las vacunas realmente frenarán la propagación del coronavirus?

No está claro qué implicaciones, si las hay, podrían tener los hallazgos para las otras dos vacunas principales que se utilizan en Occidente, la de Pfizer y la de Moderna.

En Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, descartó la idea de retrasar deliberadamente las segundas inyecciones, diciendo que Estados Unidos "se guiará por la ciencia" y los datos de los ensayos clínicos. Se supone que las dos dosis de las vacunas Pifzer y Moderna deben administrarse con tres y cuatro semanas de diferencia.

Aún así, la investigación parece ser una buena noticia en el esfuerzo desesperado por detener la propagación del virus y también sugiere una forma de aliviar la escasez de vacunas y conseguir inyecciones en más brazos más rápidamente.

Los fabricantes de las tres vacunas han dicho que sus inyecciones demostraron tener una efectividad del 70% al 95% en ensayos clínicos para proteger a las personas de las enfermedades causadas por el virus. Pero no estaba claro si las vacunas también podrían suprimir la transmisión del virus, es decir, si alguien inoculado podría adquirir el virus sin enfermarse y contagiar a otras personas.

Como resultado, los expertos han estado diciendo que incluso las personas que han sido vacunadas deben seguir usando máscaras y mantenerse alejadas de los demás.

El estudio de Oxford, sin embargo, encontró que la vacuna no solo previno enfermedades graves sino que pareció reducir la transmisión del virus en dos tercios. El estudio aún no ha sido revisado por pares.

Los voluntarios del estudio se sometieron a frotis nasales con regularidad. El nivel de frotis con virus positivos, tanto de los que tenían síntomas de COVID-19 como de los que no tenían ninguno, fue un 67% más bajo en el grupo vacunado.

"Eso tiene que tener un efecto realmente beneficioso sobre la transmisión", dijo la investigadora principal de Oxford, Sarah Gilbert, en una reunión de la Academia de Ciencias de Nueva York.

Los investigadores también analizaron la probabilidad de que las personas vacunadas contraigan una infección sin síntomas. En un subconjunto de voluntarios, hubo 16 infecciones asintomáticas entre los vacunados y 31 en un grupo de comparación no vacunado.

Pfizer y Moderna también están estudiando el efecto de sus vacunas en infecciones asintomáticas.

En los Estados Unidos solo se utilizan las vacunas Pfizer y Moderna. Gran Bretaña está utilizando tanto el de AstraZeneca como el de Pfizer. AstraZeneca's también ha sido autorizado por la Unión Europea de 27 naciones. Pfizer no ha respaldado la decisión del gobierno británico de alargar el tiempo entre dosis.

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofármacos en AstraZeneca, dijo que ningún paciente experimentó COVID-19 grave o requirió hospitalización tres semanas después de recibir una primera dosis, y que la eficacia pareció aumentar hasta 12 semanas después de la inyección inicial.

"Nuestros datos sugieren que desea estar lo más cerca posible de las 12 semanas" para la segunda dosis, dijo Pangalos.

El secretario de Salud británico, Matt Hancock, dijo que el estudio "respalda la estrategia que hemos adoptado" para asegurarnos de que más personas hayan recibido al menos una oportunidad. La decisión de Gran Bretaña ha sido criticada como arriesgada por otros países europeos.

Stephen Evans, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que la sugerencia del estudio de que una sola dosis protegía a las personas durante 12 semanas era "útil pero no definitiva".

Dijo que los propios autores reconocieron que su investigación no fue diseñada para investigar el programa de dosificación de la vacuna y que sus conclusiones se basaron en modelos estadísticos, no en pacientes reales rastreados a lo largo del tiempo.

"Ciertamente no es una evidencia muy sólida, pero tampoco hay indicios de que esto sea lo incorrecto", dijo Evans sobre la estrategia de Gran Bretaña.

Uno de los investigadores de Oxford, el Dr. Andrew Pollard, dijo que los científicos también creen que la vacuna AstraZeneca continuará ofreciendo protección contra las nuevas variantes de COVID-19, aunque todavía están esperando datos al respecto. Las versiones mutantes de rápida propagación han causado alarma en todo el mundo.

“Si necesitamos actualizar las vacunas, entonces es un proceso relativamente sencillo. Solo se necesitan unos meses, en lugar de los enormes esfuerzos que todos hicieron el año pasado para ejecutar las pruebas a gran escala ”, dijo Pollard a la BBC.

Mientras tanto, un programa respaldado por la ONU para suministrar vacunas COVID-19 a las personas más necesitadas de todo el mundo se está preparando después de un comienzo problemático. La instalación COVAX anunció planes el miércoles para una distribución inicial de unos 100 millones de dosis para fines de marzo y más de 200 millones más para fines de junio a decenas de países.

Casi todas las dosis esperadas para la primera fase provendrán de AstraZeneca y su socio, el Serum Institute of India. El lanzamiento dependerá de que la Organización Mundial de la Salud autorice la inyección de AstraZeneca para uso de emergencia, lo que se espera que suceda este mes.

Unos 190 países y territorios están participando en COVAX, que ha visto a países ricos adquirir suministros de vacunas, a veces a precios superiores.

El número de muertos por la pandemia en todo el mundo ha eclipsado a 2,2 millones, incluidos unos 447.000 en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los casos nuevos por día en los EE. UU. Y la cantidad de estadounidenses en el hospital con COVID-19 han disminuido drásticamente en las últimas semanas, pero las muertes aún se acercan a los máximos históricos en un promedio de alrededor de 3,100 por día. Las muertes a menudo van por detrás de la curva de infección, porque pueden tomar semanas enfermarse y morir por COVID-19.

A medida que se acerca el Super Bowl, Fauci advierte a las personas que no inviten a otros a las fiestas del Super Bowl, instando a los espectadores a "simplemente permanecer tranquilos y tranquilos" para evitar convertir el gran juego del domingo en un evento de gran difusión.

"No quieres fiestas con gente con la que no has tenido mucho contacto", dijo al programa "Today" de NBC. "Simplemente no sabes si están infectados".