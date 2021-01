Unión Europea espera propuestas de AstraZeneca para solucionar retrasos en vacunas

EFE

Bruselas, Bélgica

La Comisión Europea (CE) espera ahora propuestas de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca sobre cómo solucionar el problema de producción y entrega de su vacuna a la Unión Europea (UE) tras varios días de mucha tensión entre el laboratorio y el Ejecutivo comunitario.

"Le corresponde a la compañía hacer propuestas (...). ¿Qué soluciones pueden ser? El tiempo lo dirá", dijo este jueves en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, quien agregó que "el trabajo continúa" con el laboratorio para que la UE obtenga las vacunas que firmó.



El miércoles, la Comisión Europea y representantes de los países de la UE mantuvieron una reunión, la tercera esta semana, con el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, que no sirvió para aclarar las dudas que Bruselas tiene acerca de la entrega de las vacunas.



Bruselas rebajó el tono con la farmacéutica, pero le exige que le entregue dosis de sus fábricas del Reino Unido.



"Nuestro contrato incluye un cierto número de plantas, incluido el Reino Unido, y por eso esperamos tener dosis de las vacunas de las plantas mencionadas en el contrato", dijo el portavoz, quien agregó que la Comisión está "en contacto con la compañía" y espera que AstraZeneca pueda "solucionar los problemas".



La farmacéutica, que el viernes pasado reconoció problemas de producción, explicó a la Comisión Europea que sólo podrá entregar el 25 % de las dosis firmadas, según fuentes europeas.



El motivo, según AstraZeneca, es el bajo rendimiento de algunos procesos en una planta en Bélgica, pero la Comisión insiste en que el contrato -confidencial- estipula que la farmacéutica debe producir las vacunas para la UE en sus cuatro plantas de Europa, por lo que, si tiene problemas en una fábrica, debería de recurrir a las demás.







"Le corresponde a la compañía organizarse", agregó Mamer.



Respecto al número de vacunas que Bruselas cree que podría o debería recibir, el portavoz comunitario del área de Salud, Stefan de Keersmaecker, no ofreció detalles, pero señaló que la CE espera que las dosis lleguen "lo antes posible".



Por su parte, un portavoz de AstraZeneca describió a Efe la cita con la Comisión Europea como "una conversación constructiva y abierta sobre las complejidades de aumentar la producción de nuestra vacuna y los desafíos que hemos encontrado".



"Nos hemos comprometido a una coordinación aún más estrecha para trazar conjuntamente un camino para la entrega de nuestra vacuna durante los próximos meses mientras continuamos nuestros esfuerzos para llevar esta vacuna a millones de europeos sin fines de lucro durante la pandemia", agregaron fuentes de la farmacéutica.



El fármaco de AstraZeneca aún no se distribuye en la UE, a falta de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dé su opinión técnica mañana y, si es positiva, que la Comisión Europea autorice a continuación un fármaco que ya se administra en Reino Unido, donde el ritmo de vacunación es sensiblemente más elevado que en los países de la Unión Europea.



La Comisión Europea, que centraliza las compras de vacunas de los veintisiete Estados miembros y ha comprometido 336 millones de euros para apoyar a AstraZeneca en el desarrollo y en la producción del fármaco, encargó por adelantado al laboratorio 300 millones de dosis con opción a otros 100 millones.