EEUU prepara vacunación contra covid-19, que roza 1,6 millones de muertos en el mundo

AFP

EEUU

Estados Unidos comenzó el domingo a enviar vacunas a todo el país en un esfuerzo de inmunización masivo cuando se aproxima a las 300,000 muertes por coronavirus, mientras que en Alemania una explosión de casos obligó a volver al confinamiento parcial en momentos en que la pandemia roza los 1,6 millones de muertes en el mundo.

Los lotes de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 abandonaron la planta de la empresa en Michigan este domingo, de cara a una campaña de vacunación de millones de estadounidenses.

Las dosis fueron enviadas en cajas con nieve carbónica (hielo seco), que las mantendrán a -70 ºC, la temperatura necesaria para conservar la vacuna.

Las compañías FedEx y UPS están desplegando flotas de camiones y aviones para transportar la valiosa carga, a veces bajo vigilancia armada, a los 50 estados, donde los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos serán los primeros en recibir las vacunas.

"Las vacunas están en camino", tuiteó este domingo el presidente Donald Trump.

"Los primeros cargamentos llegarán el lunes por la mañana", aseguró de su lado el general Gus Perna, responsable de esta operación denominada Warp Speed ("velocidad del rayo").

Según el militar, 145 sitios en el país recibirán la vacuna el lunes, 425 más el martes y 66 el miércoles.

Un total de 2,9 millones de dosis serán entregadas de aquí al miércoles, y las autoridades sanitarias prevén que alrededor de 20 millones de estadounidenses podrían recibir las dos inyecciones necesarias hacia fin de año y otros 80 millones antes de marzo.

Andy Beshear, gobernador del estado de Kentucky, tuiteó el domingo: "Creemos que los primeros individuos serán vacunados" el lunes por la mañana, menos de 72 horas después de que la vacuna recibió la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Estados Unidos tiene el récord mundial de muertes por covid-19, más de 299,000, y de total de casos, con 16,1 millones, incluyendo 1,1 millones registrados en la última semana.

- Crecimiento exponencial en Alemania -

Mientras Estados Unidos se prepara para la vacunación, al igual que Canadá, en Europa Alemania anunció un confinamiento parcial entre el próximo miércoles y el 10 de enero, con el cierre de comercios no esenciales y escuelas.

"Estamos obligados a actuar y actuamos ahora", declaró la canciller Angela Merkel, constatando "los muy numerosos decesos" y el "crecimiento exponencial" de infecciones de covid-19.

Alemania registró el jueves 598 fallecidos por el coronavirus, un nuevo récord diario desde el inicio de la pandemia.

Italia, con 64,520 decesos registrados, superó al Reino Unido en Europa como país más enlutado por la pandemia, donde de momento se contabilizan 64,267 muertos.

"Estoy preocupado por las dos semanas de vacaciones de Navidad. Nos enfrentamos a una pandemia dramática [...], la batalla todavía no se ha ganado", advirtió el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza.

Europa, donde se han producido 477,631 decesos y más de 22 millones de casos, es la región del planeta que registró más contagios la semana pasada (una media de 236,000 por día), según datos compilados por la AFP.

En Africa, el primer ministro de Esuatini, antiguamente llamada Suazilandia, Ambrose Dlamini, murió este domingo a los 52 años en un hospital sudafricano, un mes después de haber contraído el nuevo coronavirus, anunció el gobierno en un comunicado.

En Argelia, el presidente Abdelmadjid Tebboune, de 75 años, hizo su primera aparición en televisión desde que fue hospitalizado con covid-19 en octubre.

"Gracias a Dios", dijo, "he comenzado el camino hacia la recuperación".

Corea del Sur, que fuera considerado un modelo de combate a la pandemia, reportó el domingo 1,030 nuevos casos casos, superando el récord diario de contagios que había alcanzado el sábado.

Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a duras críticas por el plan de su gobierno para vacunar a la población.

El gobierno del gigante sudamericano, el segundo país del mundo en número de muertes por covid-19, difundió el sábado un plan para combatir la pandemia bajo presión de la Justicia, pero no dio detalles de cuándo comenzará a aplicarlo ni sobre las vacunas que ofrecerá.

Folha de Sao Paulo, el diario más vendido del país, criticó en un editorial este domingo "la estupidez asesina" de Bolsonaro

- "No bajar la guardia" -

Los expertos en salud de Estados Unidos advirtieron a la población que no se relaje ni disminuya las medidas de precaución.

"Me temo que las próximas semanas van a ser un infierno", dijo el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, al programa de ABC "This Week". "Así que le rogamos a la gente que por favor, por favor, no baje la guardia".

Los ensayos han demostrado que la vacuna de Pfizer/BionTech tiene una efectividad del 95% y se les dice a los estadounidenses que es segura a menos que sean alérgicos a cualquiera de los componentes del medicamento.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el domingo que los altos funcionarios federales tendrán acceso prioritario a la vacuna para mantener el funcionamiento del gobierno.