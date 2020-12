Trump exige aprobación de la vacuna Pfizer el viernes y amenaza al jefe de ente regulador

La Casa Blanca ordenó el viernes al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a autorizar la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech el mismo día o renuncie, según el Washington Post.

La decisión de la FDA se esperaba para el fin de semana de todos modos, pero el propio presidente Donald Trump tuiteó el viernes por la mañana que la agencia era una "gran tortuga lenta".

"Saca la maldita vacuna AHORA", escribió Trump. Reino Unido ya empezó a vacunar y otros países ya entregaron su aprobación.

“Donald Trump must get the credit for the vaccines. It is a miracle.” @Varneyco