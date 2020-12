Guatemala sigue bajo ambiente de fuertes tensiones

AP

Ciudad de Guatemala

El presidente de Guate­mala, Alejandro Giam­mattei, pidió ayer la re­nuncia de su gabinete de gobierno. El proceso es usual en el país centro­americano pero este año ocurre en medio de una crisis y una mala relación con el vicepresidente, Gui­llermo Castillo.

En una declaración Giammattei pidió la re­nuncia de sus 14 minis­tros, viceministros y secre­tarios para evaluarlos. La continuidad de algunos funcionarios y la llegada de otros será anunciada la primera semana de enero, afirmó el mandatario.

Uno de los funcionarios a los que Giammattei pi­dió la renuncia fue Gendri Reyes, ministro de Gober­nación. La destitución fue pedida por organizacio­nes sociales y diputados de oposición por el actuar de la policía en contra de manifestantes el pasado 21 de noviembre. El man­datario además informó que la llamada Comisión Presidencial del Centro de Gobierno dejará de operar a partir del 31 de diciembre. Esta institución ha sido muy criticada por la ciudadanía y el vicepresidente Castillo porque duplica funciones de la vicepresidencia.

El cierre del Centro de Go­bierno es considerado por algunos expertos como un triunfo de las presiones so­ciales en momentos en que la clase política guatemalte­ca ha sido cuestionada por algunas decisiones y que el mes pasado se tradujo en manifestaciones en contra del Congreso y del mismo presidente Giammattei.

El pasado 20 de noviem­bre el vicepresidente exigió a Giammattei que cerrara la comisión.

“A mí no me molesta, pe­ro abona muy poco y no está generando algo extraordina­rio”, puntualizó en esa opor­tunidad Castillo.

La creación de la comisión fue impugnada ante la Cor­te de Constitucionalidad por diversas organizaciones ci­viles bajo el argumento que duplica funciones de la vice­presidencia y ministerios de Estado.