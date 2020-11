Trump y Biden celebran último mitin de campaña

EFE

Washington

Horas antes de que abran los colegios electorales en EE.UU., el candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, urgió a los votantes a sal­var “el alma de la nación”, mientras que su rival, el mandatario Donald Trump, se aferró a su nacionalismo más hostil y se perfiló como la opción antisistema.

Los dos aspirantes ce­lebrarona ayer lunes míti­nes en el puñado de estados que decidirán el resultado de los comicios.

Biden comenzó la jorna­da en Ohio, donde Trump ganó por ocho puntos por­centuales hace cuatro años y donde el exvicepresidente argumentó que las eleccio­nes representan una “bata­lla por el alma de la nación”, el mismo mensaje que ha abanderado desde el inicio. Además, el exvicepresiden­te definió las elecciones co­mo un referéndum sobre la moral de EE.UU. y sobre el liderazgo de Trump, al que acusó de “azuzar las llama­das del odio”.

Cuando EE.UU. vota, su voz será escuchada. Cuan­do EE.UU. es escuchado creo que el mensaje se va a oír al­to y claro, es hora de que Do­nald Trump haga las male­tas y se vaya a casa. Ya hemos tenido bastante caos, ya he­mos tenido bastantes tuits, ya hemos tenido bastante ra­bia, ya hemos tenido bastan­te irresponsabilidad.

Marea de seguidores

En un movimiento provo­cador, Trump dio su segun­do mitin electoral del día en Avoca, a solo 15 minutos en auto de Scranton y donde fue recibido con los aplau­sos de una marea de se­guidores con gorras rojas y banderas de EE.UU., entre los que se encontraba el bri­tánico Nigel Farage, uno de los cabecillas por el Brexit.

“En 2016, Pensilvania votó por sacar a este co­rrupto aparato de Washing­ton y eligieron a alguien ajeno a ese aparato y que, finalmente, está ponien­do a EE.UU. primero. Si no sueno como un político tra­dicional de Washington es porque no soy un político”, manifestó. “Si no sigo las reglas de Washington o del aparato político de Was­hington -añadió- es porque fui elegido para luchar por ustedes para luchar más fuerte que nadie antes”.

Trump repitió ese mismo mensaje en su primer mitin del día, en Carolina del Nor­te, y en lo que representa un intento para perfilarse como el candidato antisistema pese a ser el actual presidente, pe­ro como contraste a Biden, cu­ya carrera política se extiende a casi cinco décadas.

POSTURA

Republicano

Trump promovió sus políticas nacionalistas contra el libre comer­cio, prometió promo­ver la industria del pe­tróleo y el gas para que EE.UU. sea “autosufi­ciente”

Demócrata

La aspirante demócra­ta a la Vicepresidencia, Kamala Harris, está ha­ciendo campaña en el este de Pensilvania y cerrará el día en Fila­delfia, donde compar­tirá escenario con John Legend.