En 22 países de América Latina no hay libertad plena de expresión, dice la SIP

Santo Domingo, RD

En al menos 22 países de América Latina existe una restricción parcial para la prensa y la libertad de expresión.

Esta es una de las conclusiones del Índice de Chapultepec, una herramienta de medición sobre las libertades de prensa y expresión en la región, presentada por primera vez por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) esta semana, y publicado por el periódico El Tiempo.

En ninguno de los 22 países analizados –se excluyeron varias islas del Caribe, Belice, Surinam, Guayana Francesa y Guayana– hay libertad plena de prensa, y en tres la libertad de expresión no existe.

La medición fue elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), de Venezuela.

Para la elaboración del índice se consultó a 140 expertos de los países, entre periodistas, directores de medios, académicos, entre otros. La medición se hizo analizando la situación en cada país, con base en cuatro dimensiones, entre el 1.º de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.

Estos resultados, resaltó la SIP, muestran una fotografía de la situación de la libertad de expresión y prensa en la región. El estudio no alcanzó a medir el efecto de la pandemia sobre los medios de comunicación y la libertad de prensa y de expresión en las naciones en las que se adoptaron restricciones por parte de los gobiernos de la región que afectaron algunas libertades de los ciudadanos, indica el diario.

No obstante, como una primera medición sobre el tema, este índice provee valiosos datos sobre la situación en la región. Por ejemplo, se halló que el promedio regional es de 51,42 puntos, sobre 100, lo que aunque sitúa a los países en un lugar medio entre la restricción y la libertad, se enmarca en la franja de una restricción parcial.

Con base en las cuatro dimensiones que analizó el estudio, se concluyó que en lo que tiene que ver con una ‘ciudadanía informada y libertad de expresión’, es decir, ciudadanos libres de expresarse y que pueden acceder a información, la región tuvo un promedio de 12,7 sobre 23 puntos, que muestra una baja o parcial restricción.

Con relación a la dimensión ‘violencia e impunidad’ de crímenes cometidos contra periodistas, el resultado fue aún peor, pues con un promedio regional de 13,61 puntos sobre 42 posibles, predomina la no libertad de expresión.

Por último, lo referente al ‘control de medios’, que se relaciona con el control, directo o indirecto, del Estado o Gobierno sobre los medios de comunicación, la región obtuvo un promedio de 18,39 puntos sobre 25, con lo cual se muestra una baja restricción, con excepción de los tres países peor evaluados en todo el índice: Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Cabe resaltar que, en general, ninguno de los 22 países medidos alcanzó el puntaje promedio necesario para ubicarse en la franja de ‘libertad de expresión plena’, para lo cual se requieren 81 puntos o más, de 100 posibles.

Los mejor calificados en esa generalidad, y en los que se percibe una baja restricción a la libertad de expresión y la prensa, fueron: Chile, que obtuvo 80 puntos; Argentina, con 77,2; Costa Rica, 76,8; Uruguay, 74,4; Canadá, 71,4; Perú, 67,8; Paraguay, que obtuvo 67,4 puntos, y Jamaica, con 65.

Entre los países con una parcial restricción, el listado lo lidera Colombia, con 57,5 puntos; seguido de Panamá y México, con 55 puntos cada uno; Honduras, 53; Estados Unidos, 49,6; República Dominicana, 47; Guatemala, 46; El Salvador, 42,6, y Ecuador, que alcanzó 42,5 puntos sobre 100.

Dos países marcaron en el índice como con una alta restricción, estos son Bolivia, que registró 39,8 puntos, y Brasil, que obtuvo 37,2. Y los últimos en el listado, que fueron calificados como sin libertad de expresión o prensa, fueron Nicaragua, con 16 puntos; Cuba, con 6,2, y Venezuela, que llegó a 3,8.

Sobre el índice y sus resultados, María Elvira Domínguez, directora y gerente del diario 'El País', de Cali, y expresidenta de la SIP, destacó que los resultados obtenidos eran los esperados puesto que así como hay países que tienen una casi completa libertad de prensa y expresión, otros como Cuba, Nicaragua y Venezuela, por sus condiciones políticas y sociales, se rajan completamente en estos aspectos. Y esa suma de factores lleva a que la región se ubique en un espectro de restricción parcial.

De otro lado, expresó que el hecho de que en un país u otro haya un promedio mejor o no también tiene que ver con que, así como en una de las cuatro dimensiones analizadas pudieron haber marcado muy bien, en las otras no tanto y “tienen elementos preocupantes”, sutiles o no, que pueden amenazar estas libertades. Este, por ejemplo, es el caso de Colombia (ver nota anexa).

Domínguez explicó que este índice se publicará anualmente, y que, en algún punto, esperan incluso hacer dos publicaciones al año, que permitan un seguimiento más actual de la situación en los países, y que además se espera agregarle detalles más específicos e incluir a más expertos en su elaboración para tener un espectro más amplio de cómo esas personas perciben la libertad de expresión y prensa en sus países.