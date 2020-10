Los alquileres de Manhattan bajan a mínimos no vistos en casi una década

EFE

Nueva York, Estados Unidos

Los alquileres de Manhattan han bajado a un precio no visto en casi una década, hasta los 2.990 dólares de media, después de que la pandemia del coronavirus haya impulsado un cambio hacia el teletrabajo y un éxodo de Nueva York, por lo que miles de apartamentos en la Gran Manzana han quedado vacantes.

Un estudio de la página web de anuncios inmobiliarios "StreetEasy", una de las más destacadas de la ciudad, ha analizado el mercado del tercer trimestre de 2020, y ha llegado a la conclusión de que ese precio medio no se veía en Manhattan desde 2011.



Además, señala que el número de alquileres que ofrecen descuentos, como la posibilidad de no pagar varios meses de renta en un contrato de un año, han ascendido a un 44,7 %, un reflejo de que los propietarios de los inmuebles están tratando de atraer a los inquilinos.



Apunta, por otra parte, que la cifra de alquileres disponibles en Manhattan ha aumentado cerca de un 70 % al superar los 72.000, lo que supone 30.000 más que los que estuvieron vacantes en 2019.



"Los inquilinos ya no están dispuestos a pagar el recargo de vivir en Manhattan porque ya no tienen que trasladarse a la oficina cinco días a la semana", asegura en el documento la economista de StreetEasy Nancy Wu.



Dentro de los cinco distritos que forman Nueva York, Manhattan es el que mayor número de descuentos ha registrado, aunque Brooklyn tampoco se quedó corto, con un 30,7 % de alquileres con rebajas, y Queens con un 26,6 %.



"Los caseros de toda la ciudad, pero en particular de Manhattan, se han mostrado dispuestos a sufrir importantes golpes si quieren ocupar sus propiedades", agregó Wu.



"Se están viendo forzados a restar el recargo de la ubicación del precio ofrecido para poder competir con otros distritos que son más asequibles", subrayó.



Según cifras del Servicio Postal de EE.UU., más de 246.000 personas solicitaron un cambio de domicilio fuera de Nueva York desde el pasado mes de marzo, cuando se inició el confinamiento en la ciudad.