Peña Nieto está acusado de liderar grupo de soborno

AP

Ciudad de México

El exdirector de la petro­lera estatal mexicana Emi­lio Lozoya acusó al ex­presidente Enrique Peña Nieto y a uno de sus más cercanos colaboradores de orquestar una opera­ción de sobornos y desvío de recursos para financiar parte de su campaña pre­sidencial y aprobar una histórica reforma energé­tica que abrió el sector a empresas extranjeras.

En una de las más ex­plosivas acusaciones en la historia política recien­te del país, Lozoya, ex­director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó ante la Fiscalía General a Peña Nieto y a quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Vide­garay, de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht durante su campaña de 2012 y, una vez en el poder, utilizar a la empresa petrolera para cumplir “compro­misos” adquiridos.

Denuncia penal

Los señalamientos forman parte de la denuncia penal que Lozoya presentó ha­ce unos días ante las auto­ridades federales a cambio de recibir beneficios legales frente a acusaciones en su contra, también relaciona­das por supuestamente reci­bir sobornos de Odebrecht.

The Associated Press tuvo acceso a una copia de la de­nuncia, cuya autenticidad fue corroborada por dos personas con conocimiento de la investigación y que pi­dieron no ser identificadas por ser un caso abierto. La Fiscalía General confirmó poco después la veracidad del documento.

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denomina­dor era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron a la campa­ña presidencial tenían que ser remuneradas o compen­sadas”, señaló Lozoya en re­ferencia a contractos que recibirían del gobierno.