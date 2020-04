Millones de trabajadores pueden perder sus empleos

AFP

Ginebra, Suiza

Más de la mitad de los 3,300 millones de traba­jadores del mundo corren el riesgo de perder sus me­dios de vida durante este segundo trimestre debido a la pandemia viral, advir­tió ayer miércoles la Orga­nización Internacional del Trabajo.

El director general de la OIT, Guy Ryder, presentó un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento debido a la pandemia del coronavi­rus, y dijo que se espera un “enorme impacto en mate­ria de pobreza”.

Tres cuartas partes de los trabajadores informales, es decir 1.600 millones de per­sonas, se enfrentan al “peli­gro inmediato que sus me­dios de subsistencia se vean destruidos”, advierte la OIT, añadiendo que casi todos laboran en unidades de me­nos de 10 asalariados.

Aunque estas personas figu­ran entre las más vulnera­bles en el mercado de traba­jo, “todos debemos pensar en el sufrimiento humano que se esconde detrás de es­ta cifra”, señaló Ryder, pre­cisando que estas previsio­nes se refieren al segundo trimestre.

En el primer mes de la cri­sis, los ingresos de los traba­jadores informales cayeron 60% en todo el mundo. La caída fue del 81% en África y América, del 21,6% en la

AP

zona Asia-Pacífico y del 70% en Europa y Asia Central.

Sin fuentes alternativas de ingresos, estos trabajadores y sus familias no tendrán medios de subsistencia.

Empresas en problemas

“Millones de empresas en todo el mundo tienen pro­blemas para mantenerse a flote. No tienen ahorros o no tienen acceso al crédito. Esta es la realidad que en­frenta el mundo del trabajo. Si no les ayudamos ahora, van

a desaparecer”, señaló Ryder en un comunicado.

Según el informe, la propor­ción de trabajadores que vi­ven en países en los que la clausura de los lugares de trabajo es recomendado u obligatorio se redujo del 81% al 68% en las dos últi­mas semanas, principalmen­te debido al levantamiento de los cierres en China.

Según las estimaciones de la OIT, en el primer trimes­tre las horas de trabajo en todo el mundo disminuye­ron 4,5% (lo que equivale a unos 130 millones de em­pleos a tiempo completo, sobre la base de una dura­ción semanal de 48 horas) en comparación con el cuar­to trimestre de 2019.

Se prevé que la situación se agrave aún más en el segun­do trimestre debido a la pro­longación y ampliación de las medidas de confinamiento.

Durante este período, la OIT estima que el total de horas de trabajo en el mun­do debería ser 10,5% infe­rior al del trimestre anterior a la crisis. Esa caída equiva­le a 305 millones de puestos de trabajo a tiempo comple­to, lo que representa un cla­ro deterioro con respecto a la estimación anterior de 195 millones, publicada ha­ce dos semanas.

VUELOS

Más controles

y acercamiento

Viajeros.

El gobierno de Estados Unidos está consideran­do exigir que los pasa­jeros de ciertos vuelos internacionales se so­metan a controles de temperatura y pruebas de virus al entrar al país.

Abuelos.

Una funcionaria de la Organización Mundial de Salud dijo ayer que la agencia examina que los abuelos puedan abrazar a sus nietos.