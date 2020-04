Los españoles podrán salir a pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo

AFP

Madrid

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado por la noche que a partir del 2 de mayo los ciudadanos, sometidos desde hace seis semanas a un estricto confinamiento, podrán salir de casa para hacer deporte o pasear, si la epidemia continúa desacelerándose.



Asimismo, Sánchez anunció que el martes presentará el plan de desconfinamiento que su gobierno espera poner en marcha a partir de mediados de mayo.



"Me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo [...] a partir del 2 de mayo se permitirá salir para hacer actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos", declaró durante un discurso en televisión.



España está sometida desde el 14 de marzo a un confinamiento más estricto que el del resto de países europeos. Fue prolongado hasta el 9 de mayo inclusive.



Los adultos solo pueden salir para ir a trabajar -en el caso de que no puedan teletrabajar-, comprar comida, ir a la farmacia, ir al médico o sacar al perro.



Sánchez, que esta semana mencionó que el levantamiento de medidas podría efectuarse a partir de mediados de mayo y de forma progresiva, anunció que el martes presentará el plan de desconfinamiento.



El desconfinamiento "será gradual, pues que no vamos a recuperar de golpe toda la movilidad", insistió.



"Todas las actividades [económicas] se recuperarán por etapas y con limitaciones que irán cambiando con cada avance" en la lucha contra la epidemia, agregó, subrayando que el desconfinamiento será distinto dependiendo de la región.



España es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia, en número de muertes, por detrás de Estados Unidos e Italia, con 22.902 decesos.



El sábado, el país registró 378 muertos por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, un leve aumento respecto a los 367 fallecidos de la víspera, la menor cifra de muertos diarios en un mes.



El número total de casos confirmados se elevó a más de 223.000, incluyendo a las personas cuyas pruebas mostraron que desarrollaron los anticuerpos contra la enfermedad.



Las autoridades sanitarias han empezado a resaltar ahora la cifra de los casos confirmados por pruebas de diagnóstico PCR, que son 205.905, de los cuales 2.944 en las últimas 24 horas, para subrayar que España ha logrado desde el viernes que el número de casos confirmados en un día sea inferior a la cifra de personas curadas.



En total, oficialmente 95.708 personas han superado la enfermedad, 3.353 de ellas en 24 horas.



"Es una victoria parcial modesta", subrayó Sánchez, instando a los españoles a seguir actuando con prudencia.