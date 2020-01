Puerto Rico abre solo el 20% de las escuelas en medio de terremotos en curso

AP/ Dánica Coto

San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico abrió solo el 20% de sus escuelas públicas el martes luego de un fuerte terremoto que retrasó el inicio de clases en casi tres semanas debido a que los temores persisten sobre la seguridad de los estudiantes.

Solo 177 escuelas fueron certificadas para abrir después de que los ingenieros los inspeccionaron por daños causados ??por el terremoto de magnitud 6.4 que mató a una persona y dañó cientos de hogares el 7 de enero. Pero las inspecciones no fueron para determinar si una escuela podría resistir otro terremoto fuerte o tenía deficiencias estructurales, como columnas cortas que lo hacen vulnerable al colapso, lo que preocupa aún más a los padres.

"Por supuesto que tengo miedo", dijo Marién Santos, de 38 años, quien asistió a una jornada de puertas abiertas el lunes en la escuela secundaria Ramón Vilá Mayo de su hijo en el suburbio de Río Piedras, donde los funcionarios le dieron una copia del informe de inspección y evacuación. planes

Sus preocupaciones fueron repetidas por la directora de la escuela, Elisa Delgado. Si bien cree que los ingenieros hicieron una inspección exhaustiva de la escuela, construida a principios de 1900, le advirtieron que no usara la entrada principal en una evacuación porque conduce a un área llena de líneas de gas. El problema es que las otras salidas son demasiado estrechas para manejar a los 450 estudiantes de la escuela, dijo a The Associated Press.

"No es lo ideal", dijo.

En general, los ingenieros han inspeccionado 561 de las 856 escuelas públicas de la isla, encontrando que al menos 50 son demasiado inseguras para reabrir, dejando a unos 240,000 estudiantes fuera de la escuela por ahora. Los temblores en curso también están obligando a las cuadrillas a volver a inspeccionar automáticamente las escuelas después de cualquier terremoto de magnitud 3.0 o superior, según la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico.

Desde el terremoto de 6.4, ha habido varias réplicas fuertes, incluyendo una de magnitud 5.9 que golpeó el 11 de enero y una 5.0 que golpeó el sábado. El terremoto más grande arrasó los dos pisos superiores de una escuela de tres pisos en la ciudad costera sureña de Guánica el 7 de enero, dos días antes del comienzo programado de las clases.

En general, los expertos dicen que unas 500 escuelas públicas en Puerto Rico se construyeron antes de 1987 y no cumplen con los nuevos códigos de construcción. Un plan para modernizar todas las escuelas que lo necesitan, un estimado de 756 edificios, costaría hasta $ 2.5 mil millones, dijeron las autoridades, señalando que esas son cifras preliminares.

El Secretario de Educación, Eligio Hernández, señaló que otras 51 escuelas están programadas para comenzar las clases el 3 de febrero y que su departamento está revisando las recomendaciones sobre la mejor manera de proceder con las otras escuelas.

"El Departamento de Educación se tomará el tiempo que necesite y tomará todas las medidas necesarias para que los padres ... se sientan satisfechos", dijo el lunes a los periodistas.

Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, le dijo a AP que recibió quejas e imágenes de padres y empleados escolares de al menos 10 escuelas que están reabriendo pero que sienten que aún son inseguras.

La mayoría de las imágenes son de grietas en las paredes y techos de esas escuelas, dijo.

"Sus preocupaciones son bastante válidas", dijo Aponte, y agregó que las compartiría con la secretaria de educación de la isla.

Mientras tanto, los funcionarios de la escuela y el gobierno están tratando de averiguar qué hacer con los aproximadamente 240,000 estudiantes que aún no pueden ir a la escuela, ya sea porque su edificio se consideró inseguro o aún no ha sido inspeccionado. No hay escuelas en la región sur y suroeste de la isla que se vuelvan a abrir por ahora, dicen las autoridades.

Las opciones incluyen colocar a los estudiantes en otras escuelas con horarios revisados ??o impartir clases en remolques restaurados o al aire libre bajo lonas, dijo Aponte mientras lamentaba la situación.

"Es terrible", dijo. "Si había un lugar donde podían sentirse seguros, era en la escuela".