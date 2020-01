Los demócratas enfrentan riesgos y límites en el juicio de destitución de Trump

AP/ Lisa Mascaro, Eric Tucker y Zeke Miller

Washington

El desafío es cada vez más claro para los demócratas de la Cámara que procesan el caso de destitución del presidente Donald Trump a medida que el Senado se reúne para un segundo día de argumentos en el histórico juicio.

No importa cuán abrumadora sea la evidencia que confronta Trump, se vuelve menos convincente cuando se presenta una y otra vez, día tras día, a medida que los demócratas intentan convencer no solo a los senadores inquietos, sino a un público estadounidense profundamente dividido sobre el presidente republicano en un año electoral.

El equipo dirigido por el representante Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, elaboró ??una conmovedora cuenta de la presión política de Trump sobre Ucrania e intentó encubrir el "esquema corrupto" central de los cargos. Pero los límites son aparentes. Los fiscales deben confiar en los mismos bucles de testimonios grabados en video: embajadores, funcionarios de seguridad nacional e incluso el propio presidente, después de que los aliados del Senado republicano de Trump bloquearon a nuevos testigos.

Los demócratas alguna vez se mostraron reacios a asumir cargos de destitución durante un año electoral, pero están marchando hacia una decisión del Senado que el público estadounidense también juzgará.

"Estamos tratando este caso con dos jurados: el Senado y el pueblo estadounidense", reconoció Schiff el miércoles antes de abrir los argumentos. “El pueblo estadounidense está mirando. El pueblo estadounidense está escuchando. Y tienen una mente abierta ".

Los abogados de Trump se sentaron a esperar su turno, mientras que el presidente criticó el proceso desde lejos, bromeando que se enfrentaría con los demócratas al venir a "sentarse en primera fila y mirar sus rostros corruptos".

Los demócratas de la Cámara de Representantes acusaron a Trump el mes pasado, argumentando que abusó de su oficina al pedirle a Ucrania que investigue al rival político Joe Biden mientras retiene la ayuda militar crucial. También lo acusaron de obstruir al Congreso al negarse a entregar documentos o permitir que los funcionarios testifiquen en la investigación de la Cámara. Los republicanos han defendido las acciones de Trump como apropiadas y han presentado el proceso como un esfuerzo políticamente motivado para debilitar al presidente en medio de su campaña de reelección.

En una campaña en Iowa, Biden defendió el esfuerzo de destituir a Trump de su cargo.

"La gente hace la pregunta:" ¿No será el presidente más fuerte y más difícil de vencer si sobrevive a esto? "Sí, probablemente. Pero el Congreso no tiene otra opción ”, dijo. Los senadores deben emitir sus votos y "vivir con eso en la historia".

Cada lado tiene 24 horas durante tres días para presentar su caso. Después de que los fiscales de la Cámara terminen el viernes, los abogados del presidente lo seguirán. Se espera que solo tomen el domingo libre y sigan adelante la próxima semana.

Luego habrá 16 horas para los senadores, que deben sentarse en silencio en sus escritorios, sin discursos ni teléfonos celulares, para hacer preguntas por escrito, y otras cuatro horas para las deliberaciones.

"Hay muchas cosas que me gustaría refutar", dijo el abogado de Trump Jay Sekulow en el Capitolio, "y refutaremos".

En el primer día de apertura de argumentos, Schiff hizo un llamamiento a los senadores para que no sean "cínicos" con respecto a la política, sino que recurran a la intención de los Padres Fundadores de la nación de proporcionar el remedio de la destitución y remoción. Habló directamente con los republicanos para unirse a ellos en la votación para expulsar a Trump del cargo para "proteger nuestra democracia".

Sostener la habitación resultó difícil. La mayoría de los senadores se sentaron en sus escritorios, según lo estipulan las reglas, aunque algunos estiraron las piernas, parados detrás de los escritorios o contra la pared posterior de la cámara, pasando el tiempo. A veces bostezaban externamente. Los republicanos sonrieron silenciosamente ante la presentación de Schiff y los demócratas menos conocidos de la Cámara que procesaban el caso.

Cerca de nueve largas horas de discusiones, los asientos vacíos se hicieron evidentes. La senadora Dianne Feinstein D-Calif., Estaba bajo el clima y se fue temprano. Algunos legisladores corrieron por el pasillo para aparecer en televisión. Los visitantes disminuyeron de las galerías, uno interrumpió brevemente en protesta y fue expulsado por la policía del Capitolio.

El juicio político se establece en el contexto de las elecciones de 2020. Los cuatro senadores que son candidatos presidenciales demócratas están fuera de la campaña, sentados como jurados.

Varios senadores republicanos dijeron el miércoles que no habían visto evidencia para respaldar las acusaciones contra Trump, a pesar de que, solo 24 horas antes, habían rechazado las citaciones para testigos adicionales y documentos. Mientras tanto, los demócratas describieron la evidencia contra el presidente como abrumadora, pero dijeron que los senadores tenían el deber de reunir más.

Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC mostró que el público tiene más probabilidades de decir que el Senado debería condenar y destituir a Trump de su cargo que decir que no debería hacerlo, 45% a 40%. Pero un porcentaje considerable, el 14%, dijo que no sabían lo suficiente como para tener una opinión.

Un problema con amplio acuerdo: Trump debería permitir que los principales asistentes aparezcan como testigos en el juicio. Aproximadamente 7 de cada 10 lo dijeron, incluidas las mayorías de republicanos y demócratas, según la encuesta.

Sin embargo, la estrategia de más testigos parecía casi resuelta. Los republicanos rechazaron los esfuerzos demócratas para obtener ayudantes de Trump, incluido el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete interino Mick Mulvaney, para testificar en votos consecutivos a principios de esta semana.

Es probable que los senadores repitan ese rechazo la próxima semana, excluyendo cualquier posibilidad de nuevos testimonios.

Una idea a largo plazo para unir a uno de los testigos preferidos de Trump, el hijo de Biden, Hunter Biden, con Bolton u otro que los demócratas quieran fue rechazado rápidamente. "Eso está fuera de la mesa", dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer a los periodistas.

Biden también rechazó que su hijo testificara o incluso apareciera. "No quiero ser parte de eso", dijo a los votantes en Iowa.

Algunos republicanos expresaron desdén por todo. La senadora Joni Ernst, de Iowa, habló sarcásticamente sobre lo emocionada que estaba de escuchar la "evidencia abrumadora" que los demócratas de la Cámara prometieron contra Trump.

"Y una vez que hayamos escuchado esa abrumadora evidencia", dijo, alzando la voz burlonamente, "no sé si necesitaremos ver testigos adicionales, pero escuchemos sobre esa abrumadora evidencia".

Schumer lamentó los límites de los testigos, y dijo el miércoles que el juicio político "comienza con una nube sobre él, una nube de injusticia".

Los republicanos seguían ansiosos por un juicio rápido. Sin embargo, el equipo legal de Trump aprobó la oportunidad de presentar una moción para desestimar el caso el miércoles, un reconocimiento de que no hubo suficientes votos republicanos para apoyarlo.

El equipo legal de la Casa Blanca, en sus presentaciones y presentaciones judiciales, no ha disputado las acciones de Trump. Pero los abogados insisten en que el presidente no hizo nada malo.

Los escritores de Associated Press Mary Clare Jalonick, Alan Fram, Andrew Taylor, Laurie Kellman, Matthew Daly y Padmananda Rama en Washington y Bill Barrow en Osage, Iowa, contribuyeron a este informe.