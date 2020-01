Los abogados de Trump instan a la desestimación del caso de juicio político "endeble"

AP

Washington

El equipo legal del presidente Donald Trump afirmó el lunes que no hizo "absolutamente nada malo", instando al Senado a rechazar rápidamente el caso de destitución "frágil" y fraudulento en su contra mientras los preparativos estaban en curso en el Capitolio para un juicio contencioso para considerar sacarlo de su cargo.

El escrito de los abogados de Trump, presentado antes de los argumentos iniciales, ofrece una mirada más detallada a las líneas de defensa que pretenden usar contra los esfuerzos demócratas para condenar al presidente y expulsarlo del cargo por sus tratos con Ucrania. Tiene la intención de contrarrestar una presentación presentada hace dos días por los demócratas de la Cámara de Representantes que resumió semanas de testimonios de más de una docena de testigos al presentar el caso de juicio político.

"Todo esto es una perversión peligrosa de la Constitución que el Senado debería condenar rápida y rotundamente", escribieron los abogados. "Los artículos deben ser rechazados y el presidente debe ser absuelto de inmediato".

El informe de 110 páginas de la Casa Blanca, más la respuesta demócrata de la Cámara, se produce cuando el Senado está considerando sesiones de apertura de 12 horas para el raro juicio que tendrá lugar en un año electoral, con algunos de los mismos senadores postulados para reemplazar a Trump como presidente. sentado como jurado.

La presentación de la Casa Blanca cambió el tono hacia una respuesta más legal, pero aún se hizo eco de consignas de estilo de campaña. Se basó en la afirmación de Trump de que no hizo nada malo y no cometió un delito, a pesar de que la acusación no depende de una violación material de la ley, sino más bien de la definición más vaga de "otros delitos graves y delitos menores" según lo establecido en la Constitución.

Con el endurecimiento de la seguridad en el Capitolio, los fiscales de la Cámara se abrieron paso entre las multitudes de turistas en la Rotonda para recorrer la cámara del Senado. El equipo legal de la Casa Blanca dirigido por Pat Cipollone y Jay Sekulow pronto lo siguió, ambos lados con instrucciones de mantener las puertas de la cámara cerradas para los espectadores y los medios de comunicación. Se instalaron cuatro monitores de TV en el interior para mostrar testimonios, exhibiciones y potencialmente tweets u otras redes sociales, según una persona familiarizada con el asunto pero no autorizada para discutirlo que habló bajo condición de anonimato.

Los senadores están preparados para el tercer juicio de este tipo en la historia de los EE. UU., Pero primero deben lidiar con una pelea de reglas y si deben permitir nuevos testigos. En vísperas del juicio, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, aún no había revelado la propuesta.

Se espera que el líder republicano proponga un cronograma condensado para abrir argumentos con dos días de 12 horas para cada lado, dijo la persona. Los demócratas advirtieron que ese plan casi seguramente empujaría los procedimientos a horas en que los estadounidenses no estén observando. El equipo legal de la Casa Blanca dijo el lunes que apoya cualquier paquete que McConnell presente.

En su propia presentación el lunes, los fiscales de la Cámara de Representantes respondieron a la declaración de inocencia de Trump haciendo nuevas demandas para un juicio justo en el Senado.

"El presidente Trump afirma que su juicio político es un" engaño "partidista. Está equivocado", escribieron los fiscales.

Los demócratas de la Cámara, liderados por el presidente Adam Schiff del Comité de Inteligencia, dijeron que el presidente no puede hacerlo de ambas maneras: rechazando los hechos del caso de la Cámara, pero también obstaculizando las citaciones del Congreso para testigos y testimonios. "Los senadores deben honrar sus propios juramentos celebrando un juicio justo con todas las pruebas relevantes", escribieron.

El documento de la Casa Blanca publicado el lunes dice que los dos artículos de juicio político presentados contra el presidente - abuso de poder y obstrucción del Congreso - no equivalen a delitos imputables. Afirma que la investigación de juicio político, centrada en la solicitud de Trump de que el presidente de Ucrania abra una investigación sobre el rival demócrata Joe Biden, nunca se trató de encontrar la verdad.

"En cambio, los demócratas de la Cámara de Representantes estaban decididos desde el principio a encontrar alguna forma, de cualquier manera, de corromper el extraordinario poder de juicio político para usarlo como herramienta política para anular el resultado de las elecciones de 2016 e interferir en las elecciones de 2020", dijo el abogado de Trump. El equipo escribió. "Todo eso es una peligrosa perversión de la Constitución que el Senado debería condenar rápida y rotundamente".

El caso de juicio político acusa a Trump de abusar del poder al retener la ayuda militar de Ucrania al mismo tiempo que estaba buscando una investigación sobre Biden, y de obstruir al Congreso al ordenar a los funcionarios de la administración que no se presenten para testimoniar o proporcionar documentos, desafiando las citaciones del Congreso.

En un informe presentado anteriormente, los demócratas de la Cámara calificaron la conducta de Trump como la "peor pesadilla" de los redactores de la Constitución.

"El presidente Donald J. Trump usó sus poderes oficiales para presionar a un gobierno extranjero a interferir en una elección de los Estados Unidos para su beneficio político personal", escribieron los fiscales de la Cámara de Representantes, "y luego intentó encubrir su plan obstruyendo la investigación del Congreso sobre su mala conducta". . "

Pero el equipo de Trump sostuvo el lunes que, incluso si Trump hubiera abusado de su poder para retener la asistencia militar de Ucrania, no sería impecable porque no violaba un estatuto penal específico.

El equipo del presidente emitió varias opiniones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia para respaldar sus reclamos y respaldar su posición de que no había desafiado ilegalmente al Congreso.

Una opinión de la OLC dijo que la investigación de la Cámara no se abrió formalmente hasta después de que se emitieron algunas citaciones, lo que hizo que las demandas fueran legalmente inaplicables, mientras que otras dos dijeron que los asesores principales del presidente eran inmunes a ser obligados a declarar en parte porque manejaban asuntos de seguridad nacional.

Se esperan argumentos de apertura dentro de los días posteriores a un debate el martes sobre las reglas, incluso sobre si los testigos serán convocados en el juicio.

Trump señaló su oposición a los testigos y tuiteó el lunes: "No querían a John Bolton y otros en la Cámara". Tenían demasiada prisa. Ahora los quieren a todos en el Senado. ¡No se supone que sea así!

Esa es una referencia al ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Los demócratas de la Cámara de Representantes querían que testificara, pero decidieron no perseguir una citación y arriesgarse a una lucha prolongada en la corte. Pero Bolton ha dicho desde entonces que está dispuesto a testificar en el Senado en caso de ser citado.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, describió las demandas de documentos y testimonios, incluso de Bolton, y prometió poner a los senadores en el lugar con votos para garantizar que sean convocados.

"Vamos a exigir votos, sí o no, arriba o abajo, en los cuatro testigos que hemos solicitado y en los tres conjuntos de documentos que hemos solicitado", dijo Schumer a los periodistas durante el fin de semana.

El informe de la Casa Blanca argumenta que los artículos de juicio político aprobados por la Cámara son "estructuralmente deficientes" porque acusan múltiples actos, creando "un menú de opciones" como posibles motivos para la condena.

Si bien no se espera que el Senado, con una mayoría republicana de 53-47, acumule los dos tercios votados necesarios para la condena, los abogados del presidente van tan lejos como para sugerir que tal resultado sería una "condena inconstitucional" debido a la excesiva Amplios artículos de juicio político de la casa.

El equipo de Trump afirma que la Constitución exige que los senadores acuerden "sobre la base específica de la condena" y que no hay forma de garantizar que los senadores acuerden qué actos son dignos de remoción, porque un solo cargo contiene múltiples acusaciones.

Funcionarios de la administración han argumentado que una imprecisión similar se aplica al caso de perjurio en el juicio político del presidente Bill Clinton, quien fue absuelto por el Senado.

Los abogados de Trump acusaron a los demócratas de diluir los estándares de juicio político, un argumento que se hizo eco del caso presentado el domingo por uno de los abogados de Trump, Alan Dershowitz, quien sostuvo en los programas de entrevistas que los delitos impecables deben ser "conductas criminales".

Esa afirmación ha sido rechazada por los estudiosos, y Schiff la llamó una "posición absurda".

La Casa Blanca también sugiere que faltó la investigación de la Cámara porque no investigó a Biden ni a su hijo, Hunter, quien fue miembro de la junta de una compañía de gas en Ucrania mientras su padre era vicepresidente. No hay evidencia de irregularidades por parte de Biden.