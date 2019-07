Donald Trump carga contra China: "No cumple" con lo acordado

EFE

Washington

El presidente Donald Trump afirmó hoy que China "siempre cambia lo acordado" para su beneficio y amenazó a Pekín con una posición más dura en materia de comercio bilateral si él gana la elección de 2020, justo al comienzo de una nueva ronda de negociaciones bilaterales.

"China anda muy mal, lo peor en 27 años", afirmó el presidente en una secuencia de mensajes en su cuenta de Twitter. "Se suponía que empezarían a comprar ahora nuestros productos agropecuarios, y no hay señal de ello", añadió Trump.



"Ése es el problema con China, que simplemente no cumple", sostuvo Trump y con su uso peculiar de mayúsculas añadió: "Nuestra economía se ha vuelto MUCHO más grande que la Economía China en los últimos tres años".



Representantes de China y Estados Unidos se reunieron este martes en Shanghái en la primera ronda de negociaciones comerciales tras el encuentro el 29 de junio del presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.



"Mi equipo está negociando con ellos ahora, pero ellos (los chinos) siempre cambian lo acordado al final para beneficiarse", sostuvo Trump. "Probablemente, tendrían que esperar a que pasen nuestras elecciones a ver si consiguen uno de los payasos demócratas".



Las negociaciones se habían detenido en mayo, y Trump subió del 10 al 25 % los aranceles, lo que llevó a Pekín a imponer tasas a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones.



Las tensiones entre Washington y Pekín tienen sus raíces en el desequilibrio de la balanza comercial a favor de China, que exporta 419.000 millones de dólares más de lo que importa desde Estados Unidos, y que Trump asegura que se debe a las injustas prácticas comerciales del gigante asiático.



En sus mensajes en Twitter, Trump comentó esta mañana que si un demócrata ganara las elecciones presidenciales de 2020, China "podría conseguir un GRAN arreglo, como en los últimos 30 años, y continuará estafando a Estados Unidos más y mejor que antes".



"El problema para ellos si esperan, sin embargo, es que cuando yo gane, el acuerdo que conseguirán será mucho más duro que lo que ahora negociamos... o no habrá acuerdo".



"Tenemos todas las cartas", sostuvo Trump. "¡Y nuestros líderes anteriores jamás las tuvieron!".