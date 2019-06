La OEA acepta al representante de Guaidó hasta que haya comicios en Venezuela

EFE

Medellín, Colombia

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución en la que acepta a Gustavo Tarre, delegado del Parlamento de Venezuela, que preside Juan Guaidó, como "representante permanente" de ese país hasta que se celebren nuevas elecciones.

El organismo resolvió "aceptar al representante permanente ante la Organización de Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) hasta que se celebren nuevas elecciones que conduzcan al nombramiento de un Gobierno elegido democráticamente", señala el documento.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino y fue reconocido como tal por más de 50 países.

El texto aprobado hoy recibió 19 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones, mientras que la delegación de Uruguay estuvo ausente luego de que su representante anunciara ayer el retiro del país de la 49 Asamblea General de la OEA que se celebra en Medellín (Colombia) por el manejo que el organismo le ha dado a la crisis venezolana.

La votación fue precedida de un intenso debate y, después de divulgado el resultado, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tomó la palabra para decir que por "un error de interpretación" se abstuvo y pidió que el voto de su país "sea registrado como un rotundo sí".

La resolución también señala que la OEA apoya la "restauración pacífica de la democracia en Venezuela, dirigida por el pueblo de Venezuela, guiada por la Constitución de Venezuela" e insta a la convocatoria de "elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas lo más pronto posible".

"Estamos acá representado al pueblo venezolano, al pueblo venezolano que está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves en la historia de toda América", manifestó el jefe delegación de Venezuela en la 49 Asamblea General de la OEA, el opositor Julio Borges, tras la votación.

Agregó que la resolución también se refiere a "la gravedad del problema migratorio", así como del "Estado fallido, del tráfico de drogas, del crimen organizado" y las violaciones de los derechos humanos en su país.

"Creemos también en la democracia que se ha expresado hoy en la Asamblea de la OEA, que respetamos y agradecemos en nombre de Venezuela (...) Nosotros estamos aquí para siempre, por toda la región y por todos los pueblos de América", sostuvo Borges.

En abril pasado, la OEA reconoció a Tarre como representante de de Guaidó y del Parlamento de Venezuela ante el organismo.

"La aprobación de la resolución es un nuevo brillo en la tarea histórica de la Organización de Estados Americanos (...) Aquí el objetivo que todos buscamos es que finalmente los hermanos venezolanos puedan elegir libremente el Gobierno que desean tener", manifestó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien fue aplaudido de pie por algunos de los asistentes.

El ministro colombiano también expresó que la aceptación de Tarre como representante de Venezuela forma parte de los "pasos fundamentales en la dirección correcta" para solucionar la crisis de ese país.

"Colombia no descansará, no dejará de hacer ningún esfuerzo político y diplomático, no dejará de actuar en compañía de otros países con el propósito de ayudar a crear condiciones para que los hermanos venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad y escojan al final el Gobierno que deseen tener", concluyó.

Por medio de la resolución, la OEA también prevé adoptar una respuesta regional a la crisis de Venezuela e instar a los países de América a ofrecer "los mejores estándares de protección" para los migrantes del país caribeño.

Asimismo solicita "el acceso pleno y libre para permitir que se preste asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la crisis en Venezuela, de acuerdo con los principios humanitarios".