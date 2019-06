Funcionario en Puerto Rico amenaza con "volarle la cabeza" a los corruptos

EFE

San Juan

El secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, dijo que se le volará la cabeza a los funcionarios corruptos, en medio de las denuncias de irregularidades en el Ejecutivo que llevaron al gobernador, Ricardo Rosselló, a anunciar este miércoles su colaboración para esclarecer los hechos.

"Reitero lo que dije esta mañana en una entrevista. Cualquier funcionario que se desvíe de la ley, de aquí somos los primeros que le vamos a volar la cabeza, porque no tienen cabida en este Gobierno", señaló Maceira en conferencia de prensa.

Las controvertidas amenazas de Maceira llegan después de que el pasado lunes el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, denunciara ante medios de la isla una supuesta trama de corrupción en el seno de su agencia, a lo que Rosselló respondió con su inmediata destitución.

La salida de Maldonado provocó que el hijo del funcionario acusara a Rosselló de corrupto y de tratar de que se eliminaran informes sobre una mala gestión gubernamental de unos contenedores con ayuda para los afectados por el huracán María, durante una hipotética reunión en la que estuvo presente.

"Cualquier funcionario o contratista que se haya desviado o que se tenga conocimiento de que se ha desviado no tiene cabida en este Gobierno. Y en línea con eso cualquier persona que tenga información relacionada o que piense que se violó la ley que dé un paso al frente", indicó Maceira.

Rosselló, también en conferencia de prensa, dijo que está en posición de colaborar ante cualquier investigación que pueda derivarse de las acusaciones vertidas contra él sobre hipotéticas irregularidades por parte del hijo del exsecretario de Hacienda.

"Queremos que la verdad se sepa", señaló Rosselló, tras aclarar sobre el asunto de Hacienda que no se había interpuesto querella alguna y que fue una sorpresa la iniciativa tomada por Maldonado de dar a conocer públicamente el asunto sin comunicárselo previamente.

"Decidí tomar esa acción, pero obviamente lo invité a que colaborara y que, si tenía algún tipo de información sobre lo que dilucidó en los medios, lo pueda presentar para que nosotros podamos tomar la acción pertinente", matizó.

"Estamos trabajando para atender la corrupción en todas partes y, si se identifica, se va a puntualizar y obviamente va a salir", destacó, después de asegurar que el Ejecutivo que lidera está dispuesto a colaborar en la pesquisa que lleva a cabo el FBI y en las comparecencias ante las autoridades federales de personas vinculadas a su administración.

El subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, quien compareció junto a Maceira, aclaró que la destitución de Maldonado no respondió a que se hubiera desviado de lo que debía hacer como funcionario, sino a "una falta gravísima en cuanto a lealtad se refiere".

"No podemos permitir que en el Gobierno haya personas que no son leales al gobernador", sostuvo· "No penalizamos lo que hizo, sino la forma y manera, porque debió informar primero. Esto es como una milicia en la que hay una cadena de rango y el líder prioritario debe tener la información para actuar", matizó.

Respecto a la salida del subsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Peña, dijo que no puede haber gente en el Ejecutivo que no sea leal al gobernador.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, había confirmado horas antes la salida de Peña tras renunciar a su cargo, pero no reveló las razones.

Fue desmentida además la supuesta destitución del secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera, quien se confirmó que está fuera de Puerto Rico por motivos de agenda.

La destitución del secretario de Hacienda de Puerto Rico, el lunes, provocó una cadena de salidas que incluye, hasta el momento, al segundo en esa agencia y la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico, Ángela Ávila, aunque como fue aclarado hoy esta última no es objeto de ninguna investigación.

Maldonado denunció que en Hacienda hay personas que buscaban apartarle de su puesto, lo que finalmente se produjo y provocó que su hijo, del mismo nombre, denunciara una hipotética trama de corrupción en el seno del Gobierno que afectaría a Rosselló.

Las agencias federales estadounidenses investigan posibles irregularidades en el seno del Gobierno, tal y como confirmó el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, quien reconoció haber comparecido ante un jurado federal, aunque como matizó el motivo no estaba relacionado con él, si no con otro funcionario.