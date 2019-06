La NASA necesita talento joven para renovarse, según su director de Educación

Branden Luis Figarola/EFE

Montevideo

La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA) cumple en julio 61 años, una edad más que considerable. Tras seis décadas de existencia plagadas de logros históricos para el ser humano, llega el momento de la renovación y la búsqueda de jóvenes talentos.



Esta es, a grandes rasgos, la idea expresada a Efe por su director de Educación, Todd Ensign, durante una entrevista en Montevideo aprovechando la celebración del Mundial de Robótica en el Antel Arena.



"La NASA, como cualquier otra compañía aeroespacial, afronta una grave escasez de científicos e ingenieros para el futuro. Tenemos muchos miembros que se jubilan y no tenemos suficientes estudiantes que se gradúen en las carreras apropiadas para rellenar esos huecos en ingeniería, matemáticas o computación", explica.



Por ello, la agencia estadounidense esponsoriza competiciones robóticas en Estados Unidos y, además, apoya programas como el First Lego League (FLL), que promueve el mencionado Mundial de Robótica que se celebra en 2019 por primera vez en Latinoamérica.



En opinión de Ensign, en estas jornadas los jóvenes "aprenden a trabajar juntos, a comunicarse de manera efectiva, tanto con sus compañeros como con los adultos", algo que considera "habilidades maravillosas sin importar lo que terminen haciendo con sus vidas".



Todd Ensign llegó este jueves a Montevideo para participar como jurado en el Mundial de Robótica, que, bajo la temática "En órbita", busca que 700 jóvenes de 9 a 16 años de edad y procedentes de 26 países intenten resolver o mejorar un problema de los astronautas o de una base espacial.



La competición se cierra este sábado, con las rondas finales y la premiación de los proyectos ganadores.



Según el estadounidense, los jurados han tenido un trabajo "dificultoso" al intentar ver y probar todos los aspectos de los equipos, ya que no solo se evaluaba la composición del robot, sino también la calidad de la investigación, el nivel de ingeniería y codificación, y la utilización de los valores fundamentales, como la cooperación y respeto entre los competidores.



"No hay mucho énfasis en el campeón, porque nosotros sentimos que con la invitación a participar de un evento como este significa que ya eres el mejor equipo de tu estado, país o región", indica Ensign, si bien confiesa que los jurados deben "reconocer objetivamente a los equipos que han puesto un esfuerzo tremendo en sus investigaciones y robots".



Todd Ensign llegó a ser jurado de la First Lego League porque en un evento celebrado en Estados Unidos conoció a Fabiana Pedrini, coordinadora de FLL en Uruguay.



"Es un honor ser invitado como parte del jurado para ayudar a evaluar y manejar el programa aquí (Uruguay), pero también tener la oportunidad de ver a mi equipo de West Virginia competir y disfrutar de este nuevo país", cuenta.



El profesor de Fairmont State University de West Virginia explica a Efe que esta competencia debe resaltar los "valores fundamentales" que tiene este programa, que son "construir nuevas amistades y formar nuevas alianzas entre los distintos países".



Ensign considera que el Plan Ceibal, proyecto implantado por el Gobierno del Frente Amplio en Uruguay y que consiste en la entrega de una computadora a cada niño en edad escolar y la provisión de recursos y programas de capacitación a los centros educativos, es "revolucionario".



"Es realmente único en cualquier parte del mundo y creo que la inversión de los jóvenes de hoy ayuda el futuro de todos. Que aprendan no solo cómo usar la tecnología, sino también como aplicarla para resolver los problemas del mundo real", concluye.



Quizá alguno de esos 700 jóvenes competidores en Montevideo termine siendo parte de esa renovación pretendida por la NASA.